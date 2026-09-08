December 31-ével bezár a WKW Hungária győri üzeme, így 585 dolgozó veszíti el a munkáját. A Vasas Szakszervezeti Szövetség szerint a térség munkaerőpiaca aligha tud ekkora létszámot felszívni, miközben kedden már megkezdődnek a tárgyalások az elbocsátások feltételeiről.
Alkoholmentes sör, görögdinnye, jégkrém, extra pihenőidő és otthoni munkavégzés – a rendkívüli hőség miatt több magyarországi vállalat is a szokásostól bőven eltérő intézkedéseket vezetett be, hogy a dolgozók számára elviselhetőbbé tegyék a hőséget. Eközben a gyárak a kánikula ellenére sem fogják vissza a termelést.
Bár a gazdasági növekedés újbóli beindulását illetően még nagyon sok a bizonytalanság, a jelek szerint a cégek egy része azért már óvatos optimizmussal tekint előre, és jövőre már bővítenék a foglalkoztatotti létszámot – derül ki a Manpower Magyarország (munkaerő közvetítés és kölcsönzés meghatározó szereplője) és a Profession (a leglátogatottabb hazai állásportál) egymástól független, de a témájukat illetően hasonló tematikájú kutatásából.
A legnagyobb, 4,8 százalékos volumenbővülést Budapesten, a legjelentősebb, 8,2 százalékos csökkenést Pest régióban regisztrálták az egy évvel korábbi adatokhoz képest.
A feldolgozóiparban jelenleg mintegy 25-30 százalékos a fluktuáció.
Tovább emelkedik a munkahelyi balesetek száma, egyre több a halálos kimenetelű is. Ebben a dolgozók leterheltsége is szerepet játszik, és az újakat sincs idő betanítani a biztonságos munkavégzésre.
Tárt karokkal fogadná a magyar munkaerőpiac az Ukrajnából érkezőket, a kabinet támogatást is ad foglalkoztatásukhoz. Nekik azonban egyelőre más gondjaik vannak.
A statisztikai hivatal első gyorsbecslése szerint a feldolgozóipari alágak többségében növekedett a termelés, köztük az élelmiszer, ital- és dohánytermék gyártásban jelentős volt a bővülés.
Az év első hónapjában erősen kezdett a hazai feldolgozóipar. A lezárások nyár előtti megszűnésével akár 5-6 százalékkal is nőhet idén a GDP.
Feltehetően októberben érte el idei teljesítményének csúcsát az ipar, évesítve 5,9 százalékkal bővült. A húzóágazat szerepét az autógyártás helyett a híradástechnikai berendezések termelése vette át.
Semmit nem akar a véletlenre bízni a fideszes propagandagépezet, a Orbán Viktor tegnap két jelentős feldolgozóipari beruházás megünneplésén is részt vett. Történetesen két olyan külföldi, multinacionális cégről van szó, amely korábbi szocialista-szabaddemokrata kormányok idején kezdte meg magyarországi beruházásait, amelyeket most - mindenki megelégedésére - bővít.