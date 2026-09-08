Óvatos létszámbővítésre készülnek a cégek

Bár a gazdasági növekedés újbóli beindulását illetően még nagyon sok a bizonytalanság, a jelek szerint a cégek egy része azért már óvatos optimizmussal tekint előre, és jövőre már bővítenék a foglalkoztatotti létszámot – derül ki a Manpower Magyarország (munkaerő közvetítés és kölcsönzés meghatározó szereplője) és a Profession (a leglátogatottabb hazai állásportál) egymástól független, de a témájukat illetően hasonló tematikájú kutatásából.