P. Szabó Dénes;

animáció;képregény;Leiji Matsumoto;

2023-02-20 18:11:00

Elhunyt Leiji Matsumoto japán animációs legenda

Nyolcvanöt éves korában elhunyt Leiji Matsumoto japán képregényrajzoló és rajzfilmrendező.

A magyar közönség az alkotót a Daft Punk nevű francia DJ páros animációs klipjei kapcsán ismerheti, a duó ugyanis rajongott Matsumoto munkásságáért, és felkérte, hogy készítse el a Discovery című lemezükhöz az Interstella 5555 című musicalt, melynek munkálatait a rendező felügyelte. Ebben a filmben egy földönkívüli együttest rabol el egy kapzsi producer, hogy a tagokat emberré alakítva pénzt keressen a zenéjükkel. A musical első négy klipjét, mint a One More Time és az Aerodynamic című számokat a zenecsatornák is sugározták. Matsumoto emellett olyan epikus sci-fi történeteiről híres, mint a Galaxy Express 999 és a Space Battleship Yamato, melyek szereplőinek 1999-ben több köztéri szobrot emeltek Tsuruga kikötővárosban.

A művész 1938-ban született Akira Matsumoto néven Kurume városában, és már tizenöt évesen kiadták az első képregényét egy magazinban. A középiskola elvégzése után Tokióba költözött, hogy professzionális művésszé váljon. 1961-ben összeházasodott Miyako Maki híres mangarajzolóval, akivel több projekten dolgozott együtt, majd a nevét Leiji Matsumotóra változtatta. Első sikerét az Otoko Oidon című, 1971-es díjnyertes képregényével aratta, melyben egy szegény, fiatal férfi az egyetemi felvételi vizsgáira készül. Számos képregényéből animációs sorozat készült, mint a Space Pirate Captain Harlock című sci-fiből, mely egy lázadó űrkalóz kalandjairól szól. Matsomoto több alkotásával is a háborút ellenezte.