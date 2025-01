Élet autistaszemmel

Vajon milyen érzés, ha az ember felnőttként ismeri fel, hogy autista? Ezt járja körül a New Yorkba is eljutott AuterSight animációs rövidfilm, amelynek főszereplője egy autista lány, aki a saját múltjába „utazik vissza”, hogy jobban megismerje magát. A huszonhét éves rendező, Csépke Bernadett Nadin, aki maga is autista, az alkotást azért készítette el, hogy láthatóvá tegye az autizmusspektrumon élő felnőttek különleges világát.