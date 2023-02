Batka Zoltán;

korrupció;per;hivatali vesztegetés;Völner Pál;Schadl György;

2023-02-21 11:01:00

„Ez egy kampányjellegű eljárás” - Folytatódik a Schadl-Völner-per

Hárman is ártatlannak vallották magukat a keddi előkészítő ülésen.

Nem ismerte be bűnösségét a Völner-Schadl-ügy egyik mellékszálának a két bűnsegédlettel megvádolt XV. rendű vádlottja Dr. P. K. Sándor és a korábban a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal vezetőjeként dolgozó felesége. Ahogy nem ismerte be bűnösségét a vádiratból ítélve jókora csalás és lehúzás áldozatává vált, ám hivatali vesztegetéssel is megvádolt XIII. rendű vádlott S. Etelka sem.

„Ez egy kampányjellegű eljárás” – mondta az P. K. Sándor ügyvéd a bíróság előtt. Vele és a feleségével szemben is 2 év 5 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést illetve 1,3 millió forint vagyonelkobzást kért az ügyészség. A vádhatóság szerint az ügyvéd és a kormányhivatali vezetőként dolgozó felesége csúnya átverésbe, pestiesen szólva lehúzásba keveredett, melynek kárvallottja S. Etelka volt, aki végül legalább 100 millió forintot fizetett a semmiért.

Mint a vádirat részletezi, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 2020-ban elutasította a Kreatív Tanulási Alapítvány fenntartásában lévő Mátrix Szakképző és Általános iskola nyilvántartásba vételét. Az alapítvány kuratóriuma képviseletében S. Etelka XIII. rendű vádlott felvette a kapcsolatot a „befolyásos embernek” tudott III. rendű vádlott R. Róberttel. 2020 augusztusában találkoztak, ahol R. Róbert elmondta, hogy ismer minisztereket, illetve 8 millió forintért utána tud járni, hogy miért utasították el az iskola engedélykérelmét. Az összeget azért kérte, mivel abból részben az ismeretlen felsőbb kapcsolatainak juttatna belőle. S. Etelka ezt először ezt nem fogadta el. Ám R. Róbert később azt is állította, hogy 8 millióért azt is el tudja intézni, hogy az iskola megkapja az engedélyt. Ez már hatott: 2020 szeptemberében S. Etelka odaadta a kért 8 millió forintot.

Ezután az Alapítvány újabb kérelmet nyújtott be, ezúttal Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalhoz. Mivel a nyilvántartásba vételhez az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumának az engedélye is kellett, R. Róbert felajánlotta, hogy minisztériumi és ügyészi kapcsolatai segítségével elintézi az engedélyezést.

Ez a felső kapcsolat volt Schadl György, aki 150 millió forintért majd Völner Pálon keresztül elintézi ezt. Schadl tájékoztatta erről Völnert, aki belement az alkuba.

Közben R. Róbert a jelek szerint tovább szédítette S. Etelkát: kérésére egy ügyvéd ismerőse, az V. rendű vádlott A. Tamás S. Etelkának eljátszotta, hogy ő ügyészként dolgozik, rálát az ügyre és az iskola engedélyezése jól halad.

Ennek ellenére a Bács Kiskun-Megyei Kormányhivatal elutasította az iskola engedélykérelmét. R. Róbert közölte S. Etelkával, hogy a kérelmet vissza kell vonni és újra be kell adni, ebben pedig A. Tamás fog segíteni. Ekkor A. Tamás felvette a kapcsolatot P. K. Sándor ügyvéddel, akinek a felesége ott dolgozott a kormányhivatalnál és pénzért cserébe megmutatta nekik az iskola kapcsán keletkezett iratokat és segítséget nyújtott az új pályázathoz. R. Róbert több alkalommal összesen 30 milliót kért és kapott S. Etelkától, ebből A. Tamásnak 4 milliót adott, ő pedig P.K,S-nek és P-nének több mint 1 milliót adott át.

S. Etelka megkopasztása ezzel nem ért véget. R. Róbert 2021 januárjában egy közvetítőjét küldte S. Etelkához azzal a történettel, hogy üzleti ügyben Ukrajnába kellett utaznia, ám ott csecsenek elrabolták és 200 ezer dollár váltságdíjat kérnek érte. S. Etelka ezt a történetet is bevette, és átadta R. Róbertnek a 70 millió forintnyi dollárt, aki mindeközben Budapesten a Citi hotelben tartózkodott.

R. Róbert a pénzből az adósságait fizette ki.