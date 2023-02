nepszava.hu;

pályázat;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;

2023-02-21 14:30:00

Ókovács Szilveszter: Most nem azokat az időket éljük, hogy a miniszterelnök kézivezérelje a miniszterét, és ne legyen önálló

Az Opera első embere nem szokott felriadni éjszakánként amiatt, mert Orbán Viktor jelenlétében tavaly arról beszélt, hogy tizenkét év után mindenkinek mennie kell.

Ismét pályázik a Magyar Állami Operaház főigazgatója a tisztségre - ezt maga az érintett közölte a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában.

Ókovács Szilveszter azt mondta, decemberben, amikor megtörtént a pályázat visszavonása, már egyből jelezte, ugyanúgy érdekli az Operaház vezetése, mint eddig, „vagy akár még jobban is.” Mint mondta, nagyon nagy tisztességű pozíció, amelyben ülhet, és nem lehet automatizmusnak tekinteni a hosszabbítást, akkor se, ha valaki már tizenkét éve csinálja.

Jelezte, ha kicsit elvonatkoztat személyétől, akkor elfogadható szempontnak tartja a nagyobb versenyt. Azt pedig főleg megérti, bár nyilván szomorúan, hogy ebben a rezsiválságos helyzetben a miniszter úgy gondolta, a korábbi, augusztusi kiíráshoz képest az új helyzetet jobban figyelembe vevő pályázatokat szeretne látni. Azt nem mondanám, hogy örömtáncot jártam, mikor ez kiderült, de tudomásul vettem - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy Orbán Viktornak is rá kell-e bólintania a pályázat kiírására, azt felelte, ebben nem biztos. Ókovács Szilveszter azonban bizonyos benne, ahogy korábban, úgy most is a legfelső szinten odafigyelnek az opera támogatására.

- fogalmazott.

Kitért arra is, hogy Csák János kulturális és innovációs minisztert régebbről ismeri, kellemes nexus van köztük, s nem érzi, hogy a tárcavezető ne lenne iránta bizalommal. A sajtó természetéből következik, hogy ha valami automatikusnak tűnik, akkor az rögtön diktatúra, ha meg „kicsit cizellálnak”, akkor „rögtön összeesküvések meg kiszorítósdi van” - vélekedett.

Kapott kérdést azzal kapcsolatban is, amikor egy évvel ezelőtti egy beszédében, nem sokkal a választás előtt a miniszterelnök jelenlétében a következőt mondta: (...) lassan elérem azt a határt, ami még a magyar operaházi történetben nem volt. Tizenkét év! Azután már tényleg mindenkinek mennie kellett”.

Akkor ellenzéki oldalon sokan így értelmezték, hogy Orbán Viktorra célzott. Azonban a főigazgató nemmel felelt arra kérdésre, szokott-e álmában felriadni amiatt, mert a miniszterelnök nem felejt. Megjegyezte, ilyen típusú, „szabadnak vélt” beszédért ennyi gratulációt még nem kapott, mint akkor a szünetben, és a miniszterelnök is megdicsérte. Ókovács Szilveszter mostani megbízása 2023. február 14-én lejárt, mandátumát megbízott főigazgatóként július 31-ig, de legfeljebb az új vezető kinevezéséig meghosszabbítja Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter.