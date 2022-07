Szalai Anna;

2022-07-13

Csak a lámpák egymilliárdba kerültek, de már hámlik a főlépcső mennyezete az alig négy hónapja átadott Operaházban

Bár a felújított Andrássy úti épületben csak a lámpák egymilliárdba kerültek, a főlépcső mennyezete már alig négy hónap után hámlik – vette észre lapunk.

Alig négy hónapja adták át a felújított Operaházat, de már hámlik a főlépcső mennyezete – vette észre a Népszava. Az Andrássy úti épületet csaknem öt év után nyitották meg, ezt nemcsak a nézők várták felfokozott érdeklődéssel, hanem a Fidesz is. A kormány ugyanis az átadó előtt nem sokkal – vélhetőleg némi motivációs céllal – 800 millió forinttal toldotta meg a költségkeretet előre nem látható munkákra hivatkozva. A felújítás teljes ára az Angliában varratott függönnyel, a műemléki részek 24 karátos aranyfüst lemezzel való újraaranyozásával, az új színpadtechnikával együtt elérte az 55 milliárdot. Ez jóval több az eredetileg tervezettnél. Csupán a lámpák egymilliárdba, a székek 1,3 milliárdba kerültek.

A látvány valóban lenyűgöző, különösen fentről, a „szegényeknek” kialakított harmadik emeleti karzatról, ahonnan egészen közelről látható a gyönyörű csillár. Beláthatunk a páholyokba, a zenekari árokba, kipróbálhatóak az újdonságként beharangozott állóhelyek. A harmadik emeletnek külön lépcsőháza és büféje van, az alsóbb néposztály az estélyi ruhás, mellényes úri néppel való keveredése ma sem kívánatos. A szemközti Drechsler-palotára nyíló „sznob” erkélyen decensen gyöngyöznek a pezsgőspoharak.

Többedik látogatáskor ugyanakkor már feltűnnek a kevésbé ragyogó részletek is. A megmunkálatlan kopott faékkel kitámasztott szárnyas ajtó, a női mosdóban rendszeresen apróbb sikkantásokat kiváltó forró vizes csap, illetve a harmadik emelet vastag piros szalagokkal átkötött első üléssora, amely mindig üres. Az ajándékszalagos székeket ennek ellenére sokan kipróbálják, s rögtön van rá tippjük is, hogy miért nem adnak el oda jegyeket. A székek ugyanis kényelmetlenül közel kerültek a bársonyszegélyes mellvédhez, még az apróbb termetűek számára is csak kissé ferdén ülve fér el a láb a szűk helyen. Még ennél is meghökkentőbb a főlépcső mennyezetén és a művészetek allegóriáját bemutató freskók egyikének szélén látható beázásra, vizesedésre utaló hatalmas folt, ahol már most pereg le a festék, hámlik a felső réteg.

Szerencse, hogy a kivitelező cég még nem vonult le. Az Operaházat ugyanis úgy adták át – akárcsak annak idején a Várkert Bazárt –, hogy nem volt teljesen kész. Az év folyamán fejeződnek be az üzemház munkálatai, az 5. emeleti jelmeztár helyére tervezett Medgyaszay-terem kialakítása. A későbbiekben valósul meg a Királyi lépcsőház és a Székely Bertalan-terem rekonstrukciója, valamint a homlokzaton a párkányszobrok restaurálása és cseréje. A beázás és az újbóli freskórestaurálás azonban aligha volt betervezve.

A beruházás levezénylését eredetileg Ókovács Szilveszter főigazgatóra bízta az Orbán-kormány, de 2018-ban átadták a feladatot a Liget-projektet jól menedzselő Baán Lászlónak és a Városliget Zrt.-nek. Az Operaház vezetése mellett őket is megkérdeztük a fentiekről, de nem kaptunk válaszokat.