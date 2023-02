Csákvári Géza;

film;Oroszország;Ukrajna;interjú;háború;Sean Penn;

2023-02-22 11:12:00

Sean Penn: Az igazság az ukránok oldalán van, Orbán csak Putyint ismétli

Superpower címmel forgatott Volodimir Zelenszkijről és az ukrajnai háború tétjéről dokumentumfilmet a kétszeres Oscar-díjas Sean Penn. A színész-rendező a világpremier kapcsán adott interjút a Népszavának, amelyben azt is elmondja, miért nem hozza szóba Orbánt Viktort a művében.

Eleinte Volodimir Zelenszkijről akart filmet forgatni. Mi volt benne ennyire izgalmas?

Az, hogy kapott egy nagyon furcsa telefont Donald Trumptól, hogy tegyen neki szívességet és nem hódolt be neki, mint ahogyan Vlagyimir Putyintól sem ijedt meg semmikor. Aztán megnéztem A nép szolgáját, mely egy fikciós komédia sorozat volt és tulajdonképpen a valós életben is bemutatta az itt látott fikciót. Ezt a tudatosságot akartam megismerni benne.

Személyesen találkozott valaha Putyinnal?

Vártam ezt a kérdést. Igen, jó pár évvel ezelőtt a Doha Nemzetközi Filmfesztiválon díszvendégek voltunk Jack Nicholsonnal. Szóltak, hogy Putyin is ott van és szeretne velünk találkozni. Akkor, abban a kontextusban és időben nem volt ezen semmi kifogásolni való. Bár az feltűnhetett volna, hogy a szervezők olyan sofőrökkel ellátott kocsikkal szállítottak minket, melyeket embertelenül gyorsan vezettek és az apró falvakban majdnem halálra gázolták a helyieket, akik kis pónikkal húzott kocsikkal próbáltak közlekedni. A kocsikísérők kihajoltak az ablakon és gumibotokkal is fenyegették és ütötték őket. Nem tudtam hova tenni akkor ezt az agressziót. Lelkiismeretfurdalásom van, hogy akkor nem emeltem ez ellen szót. Csak reménykedni tudok abban, hogy Ukrajna nem válik egy ilyen hellyé a háború alatt, hanem egy prosperáló, gazdag országként tud majd felállni.

A Superpower című filmben önként vonul be a frontvonalra az ukrán oldalon. Az, hogy életveszélybe sodorta magát, megváltoztatott valamit önben?

Ukrajnában annak az amerikainak éreztem magam, aki egyszer tisztában volt azzal, mi a hazafiasság, de már elfelejtette, mint majdnem mindenki más is. Illetve azt a fajta bátorság is inspirált, melyről az ukrán katonák tettek tanúbizonyságot a kameráink előtt. Voltak annyira belemenősek, hogy kritizálták Zelenszkijt, hogy nem elég tökös. Nem túl gyakori, hogy az emberek a legjobb formájukat hozzák a legválságosabb időkben. Ez jellemző az ukránokra, 2014 óta olyan koherens erő tartja őket össze, hogy szembe mertek szállni az agresszióval, nem csak katonai, de civil szinten egyaránt. Az, hogy tanárok, művészek, értelmiségeik, pékek vagy gyári munkások Molotov-koktélt dobálnak orosz harci járművekre olyan szintű bátorság, melyet eddig nem ismertem. Ezt mindenképpen hatott rám.

Hogyan tudja elképzelni a háború végét? A Superpowerben többször elmondja, hogy Ukrajna nyerni fog.

Nem tudom megmondani hogyan, de csak ez fogadható el, nem? Legalábbis ez az ukrán álláspont. Sőt, a német és az amerikai is ez. Az, hogy ha egy agresszor megtámadja az országod, lerohanja a városaidat, civileket mészárolnak le, nem megbocsátható. Nem lehet olyan megoldás, hogy Ukrajna területeiből az oroszok kapjanak. Nem lehet tárgyalás alapja, hogy mit nyernek. Csak az lehet megegyezés tárgya, hogy hány oroszt ítélnek el a háborús bűneik miatt. A kétkedőknek még egyszer hangsúlyozom: Oroszország megszálló erő.

A magyar miniszterelnök azt mondta: Putyin nem veszítheti el a háborút, Ukrajna meg tulajdonképpen senkiföldje. Mit gondol erről az álláspontról? Mert a filmben nem említi meg Orbánt, igaz az orosz elnököt is csak pillanatok erejéig.

Azért készítettem egyoldalú filmet, mert csakis az igazságot szerettem volna bemutatni, ez pedig az ukránok oldalán van. A magyar álláspont megegyezik az orosszal, ezekről már túl sokat is hallottunk Putyin részéről, Orbán csak ezt ismételgeti. Ugyanakkor szeretnénk, ha a film eljutna Magyarországra, sőt, Oroszországba is, mivel életbevágó, hogy egyre több olyan ember legyen ezekben az országokban, akik látják és értik, mi a tét és a miért zajlik a háború most Ukrajnában. Hallom, vannak, akik kritizálják a szankciókat is. Pedig ezeket csak erősíteni kell, mert minél jobban megszorongatjuk Putyint és a rendszerét, annál hamarabb lehet letörni a hatalmát. Tévedés ne essék, a világ nagy része nem az ő pártján áll, de ő zseniálisan felülkerekedik ezen.

A filmben is többször elhangzik az üzenet: katonai beavatkozás helyett rakétákkal, repülőkkel és egyéb tüzérségi fegyverekkel kell segíteni Zelenszkijt. Természetesen az ukrán igazságot vallom, de hadd kérdezzem meg: nem lenne jobb egy békés megoldást keresni és nem a háborút elnyújtani egy olyan erővel szemben, mely nukleáris erővel rendelkezik?

A kérdése annyiból problémás és idealista, hogy jelen állapotban Putyinnak esze ágában sem áll, hogy bárkivel is komolyan tárgyaljon: erre erővel lehet csak rávenni. Utoljára 2014-ben ült tárgyalóasztalhoz, amikor a hatalma nem volt annyira erős, de a krími megszállással tulajdonképpen ezt állította helyre. Ami a nukleáris fenyegetést illeti, minden elemző a világon azt mondja, hogy szinte nulla az esélye, hogy ehhez nyúljon – de persze, ettől függetlenül megtörténhet. Amúgy meg tudja mit? Az ukránok, meg én sem szeretném egy fegyverekkel revolverező és zaklató alak diktáljon. Szóval, kettő lehetőség van: vagy hagyjuk, hogy az agresszor leuralja a világot, vagy küzdünk a szabad életünkért.

Nem ön lenne az első színész, aki politikusnak áll. Van ilyen ambíciója?

Nincs. Bár színész vagyok, csak egyetlen arcom van. Illetve szeretek rendezetlenül élni. Egyik nap hajnali háromkor, másik alkalommal délben kelni. Ezt nem adnám fel egy fegyelmezett karrierért.

Pedig kampányolni és érvelni is tud: amikor bement Sean Hannity műsorába a Fox Newson, az esemény volt.

Tudja, az Egyesült Államokban már nem létezik értelmes politikai diskurzus a demokraták és a republikánusok között. Beszélhettünk volna száz olyan témáról melyekben nem értettem volna Hannityvel egyet, de sikerült egy olyan találni, melyben igen: Ukrajna támogatásra szorul. Amúgy az olyan szórakoztatóipari fickókból, mint ő, rengeteg van: a szavazásokhoz igazítják politikai hovatartozásukat. Nem bíztam benne, ezt meg is mondtam neki. Amúgy az összes republikánus világ életében oroszellenes volt, most mitől lettek ennyire jóban? Ez Trump bűne, az országom a szégyenem, amiért kritizálhatóak vagyunk. Meghülyítette az amerikaiak nagy részét. Ez történt annak idején a náci Németországban is.

Az oroszokon és Trumpon kívül kívül másokat is elszámoltatna?

Hogyne. Abszurdnak tartom, hogy Izraelben nem tekintenek menekültként az Ukrajnából érkezőkre, miközben Putyin ukrán zsidókat is gyilkol Izraelből származó drónokkal. Ez mégis hogy a francba történhetett meg? Szóval, igen, Izrael abszolút toplistás nálam.

A cikk megjelenését a Goethe Intézet támogatta.