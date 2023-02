Kiálltak az EU-tagországok külügyminiszterei, hogy támogassák Ukrajnát, csak Szijjártó Péter nem ért rá

Halmai Katalin (Brüsszel);

2023-02-22 06:15:00

A háború első évfordulóján az Európai Unió országainak külügyminiszterei rövid videóüzenetben fejezték ki támogatásukat és szolidaritásukat Ukrajnával. A felvételt a tárcavezetők hétfői ülését követő sajtótájékoztatón mutatták be. Magyarországot kivéve minden tagországból a külügyminiszter állt a kamera elé.

Igaz, hogy Szijjártó Péter nem vett részt a hétfői ülésen, de hiányzott róla osztrák kollégája, Alexander Schallenberg is, utóbbi mégis szerepel a videóban, mert előre rögzítette az üzenetét. Ezt Szijjártó Péter is megtehette volna, mert értesítették a tervezett felvételről. Ő mégis az egyik államtitkárára, Sztáray Péterre bízta a feladatot.

Az uniós külügyminiszterek hétfői ülésén a külügy biztonságpolitikáért felelős államtitkára vett részt, miután Szijjártó Péternek Budapesten volt elfoglaltsága. A videó a találkozó egyik szünetében készült, de a miniszterek jó előre tudtak róla, így aki szerepelni akart rajta – mint például a szintén hiányzó osztrák Alexander Schallenberg – előre rögzíthette a mondanivalóját. A magyar külügyminiszter nem ezt a megoldást választotta, így Magyarország lett az egyetlen tagország, amelyet nem a tárca első számú vezetője képviselt az évfordulós felvételen.

One year ago, Russia unleashed a brutal aggression against #Ukraine. Thinking it can invade its peaceful neighbour. But it failed.



The EU stands in support of #Ukraine. Our commitment to the European future of Ukraine remains unwavering.



Our joint message: pic.twitter.com/jM0dpjw6qe