korrupció;megfigyelés;végrehajtók;Schadl György;

2023-02-22 14:55:00

Schadl György felesége szerint nem a férjére haragszanak, csak két szereplő összeugrott, és az ügy már olyan szintre került fel

Sejtették, hogy lehallgatják őket. És tényleg.

Schadl-Baranyai Helga és egyik ismerőse megfigyelését mutatja be a Telex.

Az érintett neve nem derül ki, csupán annyi, hogy lehallgatási fedőneve Rizs volt. Az egyik hívás alkalmával megbeszélik, hogy tavaly február 23-án találkoznak a MOM Parkban, de a pontos helyszínt később pontosítják. Ekkor már sejtik, hogy a végrehajtói kar elnökének feleségét lehallgatják. Megérzésük helyesnek bizonyult.

„Rizs: Majd ott valahol megbeszéljük.

Sch.-B. H.: Majd valahol. Azt majd megbeszéljük személyesen.

R: Nehogy beépített emberek vegyenek minket körül.

Sch.-B. H.: Igen… (nevet).

R: Nagyon oda kell figyelni, nehogy ügynökök bújjanak elő az asztal alól… Na jó, akkor a végleges helyszínt majd megmondjuk ott.

Sch.-B. H.: Miután leráztunk mindenkit, elmegyünk valahova ebédelni.

R: A békaemberek nehogy előjöjjenek. És ez nem vicc!

Sch.-B. H.: Ez nem vicc! Akkor a 23-a delet beírtam. Ráadásul szerintem ezekről nem is tudsz, és kell, hogy tudj róla.

R: Úristen, hajjajjajj!”

Legközelebb a megbeszélt időpontban, február 23-án találkoznak. 12:14-kor Baranyai közölte, hogy most parkolt le a bevásárlóközpontban majd néhány perccel később felment a MOM Park legfelsőbb szintjére. Nem tudta, hogy a nyomozók már várták, s feltűnés nélkül követték a helyszínen.

Később aztán Rizs is megjelenik, majd beülnek az egyik vendéglátóhelyre. Azzal sem voltak tisztában, hogy a hatóságok feltűnés nélkül rögzítik párbeszédüket. Rizs háttal ült, így az ő hangja nem volt annyira hallható, azonban a hatóságoknak sikerült rekonstruálni, miről beszéltek. Baranyai többször azt mondta, férje ellen nincsenek bizonyítékok és nem fogják elítélni.

Véleménye szerint ezt csinálják Curtis testvérével is, akit Katzenbach Imre korábbi futballista meggyilkolásával vádolnak. Kifejtette, hogy állítólag beszélt egy olyan ügyvéddel is, aki 15 évig volt ügyész, s neki azt mondta, hogy a férje elleni vádak olyan gyengék, hogy ő biztos nem merne velük bíróság elé állni. A korábbi ügyész úgy véli, hogy a végrehajtói kar elnöke elleni vádban rengeteg a feltételezés, ami nem fog megállni. Baranyai később megjegyezte, hogy neki annyi a bűne, hogy kinek felesége, az eljárásról nem tehet. Ennek némileg ellentmond, hogy azóta is két nyomozás indult ellene, ráadásul ő a férje ügyében indult büntetőeljárás titenhetedrendű vádlottja.

13:35-kor Baranyai kártyával fizetett, majd elhagyják a helyszínt. A nyomozók az üggyel kapcsolatban csak annyit jegyeznek meg, hogy Rizs „konspiratívan kommunikál” - azaz szeretne valamit titkolni. Noha neve rengeteg alkalommal előbukkan a kihallgatási jegyzőkönyvekben, és a nyomozati anyagok szerint aktív része volt a Schadl által fenntartott rendszernek, nem emeltek ellene vádat.