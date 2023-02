Ungár Tamás írása a Népszavának;

Politika;Fidesz;Gyurcsány Ferenc;ellenzék;Magyarország;riport;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2023-02-23 15:47:00

„Csak a lopás megy és a csalás, meg az emberek lenézése” – A DK-hívek dühösek, eltökéltek és utálják Orbán Viktort

Az ellenzéki párt pécsi nagygyűlésének jobbára hatvan feletti részvevőit kérdeztük a jövőről.

– Bűnözők irányítják az országot! Csak a lopás megy és a csalás, meg az emberek lenézése, hülyítése, most épp a 97 százalékos plakátokkal! Aki ilyen plakátot ki mer tenni, az egy gátlástalan bűnöző! Ezt a diktatórikus bandát el kel kergetni innen!

Így tört ki Lajtai Béla, amikor kedd délután, a DK pécsi nagygyűlése előtt arról kérdeztem, miért jött el a párt rendezvényére. A nyugdíjas férfi valaha geológusként a pécsi szénbányánál dolgozott, a cég megszűnése után kereskedőként folytatta. Lajtai elhozta a rendezvényre feleségét és a lányát is. Mindhárman azt remélik, hogy a DK által összefogott ellenzék képes lesz a következő választáson legyőzni az Fideszt.

– Dobrev Klára tehetséges, fontos dolgokról beszél, és jól beszél – folytatta később a férfi. – Ő remek kormányfő lenne.

Az előbbiekre reagálva megjegyeztem, hogy a Fidesz Dobrevet eddig is támadta a férje miatt, ez – várhatóan – eztán is így lesz, és mindig azt ismételgetik majd, hogy vele valójában Gyurcsány Ferenc térne vissza a hatalomba.

– Ez valóban várható – bólintott rá Lajtai. – Büntetlenül terjeszthetnek róla bármit, befeketíthetik, a média az ő kezükben van, nincs már sajtószabadság, de

– Neki is diktatúrát kellett volna kiépíteni?

– Nem, nem, de határozottabb kellett volna, hogy legyen.

A férfi felesége és lánya hasonlóan vélekedett. A lány egyébként tíz éve a Kanári-szigeteken él párjával, és nem is akar onnan visszatérni. A spanyol tanári diplomával kereskedőként dolgozó, kékszemű, széparcú asszony, ha teheti a következő választáson elrepül majd szavazni Madridba (csak ott teheti ezt meg, a szigeten nem). Tapasztalatai szerint a több éve külföldön élő magyarok átlátnak Orbán hazugságain, senki se szavaz rá, és épp Orbán politikája miatt nem akarnak hazajönni.

A komlói Simon Katalin fia szintén a kilátástalannak ítélt viszonyok elől települt Németországba 2012-ben. A 62 esztendős asszonyt is a pécsi gyűlés előtt szólítottam meg, és ő elmondta, hogy fia nemzetközileg elismert dizájner, de itthon nem talált megfelelő megélhetést a szakmájában. Simon Katalin a férje elvesztéséért is a Fideszt okolja. – Öngyilkos lett 2011. december 31.-én – idézte fel családja tragédiáját a nyugdíjazásáig gyógypedagógusként tanító asszony. – Fémforgácsoló volt, és azt mondta halála előtt, hogy ő nem akar ebben az aljas rendszerben élni.

Kétségekkel hallgattam Simon Katalint, s megkérdeztem tőle, hogy férjének korábban voltak-e öngyilkos gondolatai. –Voltak – ismerte el. – Kísérlete is volt… Depressziós volt, de nem kért segítséget. Az viszont biztos, hogy a koporsójába ez a hatalom verte bele az utolsó szöget. Ezért is remélem, hogy megbukik ez a rendszer. Sosem voltam tagja egyik pártnak sem, de a DK-ban bízom, velük az első pillanattól kezdve szimpatizáltam. Dobrev Klára okos, jól érvelő politikus, vele legyőzhető Orbán.

A 79 éves Varga József is ezt szeretné, ám az idegenforgalmi vállalkozástól nyugdíjazott férfi a gyűlés előtt nem titkolta, hogy ő – ha lesz erre alkalma – egy kényelmetlen kérdést azért fel akar tenni Dobrev Klárának. Jelesül azt, hogy mikor lép néhány lépést vissza a politikától Gyurcsány Ferenc?

– Amíg ő a DK vezetője, nem lesz esélye a pártnak – jelentette ki határozottan. – Ő megosztó személyiség, könnyen támadható, Klára ő miatta veszít majd mindig.

– Ha visszavonul akkor is Gyurcsányra hivatkozva fogják támadni Dobrevet – vetettem közbe. – Ha elválnának, akkor is. Ráadásul a DK-t Gyurcsány csinálta meg, ha a pártból elmegy a világ végére, a Fidesz akkor is azt szajkózza, hogy Gyurcsány, Gyurcsány…

– Szerintem nem – rázta fejét a koránál 10-15 évvel fiatalabbnak látszó, ma is sportoló férfi. – Dobrevnek akkor van esélye, ha ő vezeti a pártot, és a férje a háttérbe vonul.

Míg beszélgettünk, a pécsi expócenter előcsarnoka megtelt a rendezvényre érkezőkkel. Tucatnyi településről indultak útnak a párt tagjai és szimpatizánsai. Még a 220 kilométerre lévő Piliscsabáról is parkolt le busz az vásárközpont előtt. Az onnan Pécsre buszozó csoport egyik tagja, egy 75 esztendős férfi – amikor arról faggattam, miért utazott el egy 50 perces beszédért ilyen messzire? – csak ennyit mondott:

– Azért jöttünk, mert erőt kell mutatnunk. Érezze Klára, hogy sokan állunk mögötte, és érezze a kormány, hogy egyre többen vagyunk.

Bemutatkozni viszont nem akart a férfi, s ezzel társai is egyetértettek: – Írja, hogy Kovács László vagy Kis István! – mondta kedélyesen. - Az igazi nevemet nem adom, nekem ugyan nem árthatnak, de a családomnak igen. És ezek mindenre képesek…

Az expocenter sátortetős nagytermében 1200 DK-tag és -szimpatizáns gyűlt össze délután négyre. Az Örömódával kezdődő rendezvény főszónokát Dobrev Klárát – megérkezésekor – percekig tapsolta a közönség. A politikus beszédjét – aminek fő gondolatait tegnapi lapunkban már idéztük – később is sűrűn és hosszan megtapsolták. A gyűlés visszatérő üzenete az volt, hogy a DK immár az ellenzék legerősebb pártja, támogatottsága meghaladja a 20 százalékot, és a kormányellenes erők összefogásával Orbán mindent eltulajdonító, alacsony béreket fizető, Európa-ellenes, Putyint kiszolgáló, diktatórikus rendszere kisöpörhető.

A Himnusszal lezárt gyűlés után újra faggattam a résztvevőket. Például arról, hogy a DK az ellenzék leendő vezető erejeként beszippanthatja-e magába a meggyengült MSZP-t.

– Összefogásra kell törekedni, nem arra, hogy az MSZP tagságát és táborát a DK megszerezze – vélte Molnár László, nyugdíjas gépészmérnök, aki a Bács-Kiskun megyei Pirtó községben él. – Az összefogás tavaly is működhetett volna, csak a Fidesz megbundázta az előválasztást, belenyúlt a rendszerbe, kihozta Márki-Zayt győztesnek, mert tudták, hogy vele nem nyerhet az ellenzék.

– Ahogy Márki-Zay szavait kiforgatták, ugyanazt megtehették volna bárkivel, Dobrevvel is a média-túlhatalmuk miatt. Dobrev esetében elővették volna Gyurcsányt – ellenkeztem a mérnökkel.

Egyébként meg azt mondom, hogy az volt a legőszintébb politikai beszéd ebben az országban. Orbán naponta hazudik, és sose ismeri be, azzal kellene inkább foglalkozni…

Kiderült, hogy az általam kérdezettek közül senki sem tartja jó megoldásnak azt, ha a DK megszüntetve integrálja az MSZP-t, mindenki az összefogásra voksolt. Így volt ezzel Kádár Imre, a 75 esztendős agrárszakember is.

De attól én is tartok, hogy a Gyurcsányról terjesztett hazugságokkal ellene hangolhatnak sok választót. Az is igaz, hogy a Fidesz bárkit be tud mocskolni a hazugságaival. Van rá elég emberük, sajtójuk és pénzük.

– Attól nem tart, hogy kicsit idősnek látszik a DK bázisa. Az ittlévők 90 százaléka 65 felettinek látszik…

A négytagú társaság összemosolygott, aztán az egyik asszony megszólalt:

– Mi is így látjuk, de abban bízunk, hogy talán azért volt kevés fiatal és középkorú, mert ők dolgoznak, és nem érhettek ide. De egyszer majd ideérnek.