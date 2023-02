Frank Zsófia;

korrupció;Fidesz;bukás;Völner Pál;

2023-02-23 06:30:00

„Pártot képviselőjelöltjéről” – Völner Pál úgy szónokolt éveken át baloldali korrupcióról, hogy elfogadott havi 3-5 millió forint kenőpénzt

A végrehajtói kar elnökével, Schadl Györggyel együtt ma beszélhetnek a korrupciós ügyüket előkészítő tárgyalás harmadik körében.

„Dante Isteni színjátékának a pokolról szóló fejezetében van egy kilencedik kör. Nem tudom, fejből megy-e, hogy kik vannak ott jégbe fagyva, szenvedve vagy akár más formában. (…) Ez az árulók köre” – mondta Völner Pál bő másfél éve, 2021. június 7-én abban a parlamenti felszólalásában, melyben Csányi Tamás jobbikos képviselővel vitatkozott arról, hogy Orbán Viktor a Jobbikot nevezte a legkorruptabb pártnak. A vádirat szerint Völner Pál volt államtitkár és miniszterhelyettes a felszólalást megelőzően öt nappal, 2021. június 2-án fogadott el 3 millió forintot Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar még most is hivatalban lévő elnökétől.

Jelenleg Schadl az első, míg Völner a másodrendű vádlott az „évtized korrupciós botrányaként” számon tartott ügyben. A vádirat szerint Völner Pál egykori igazságügyi államtitkár több mint 90 millió forint értékben fogadott el kenőpénzeket Schadltól. Cserébe vállalta, hogy pozíciójából fakadó befolyását felhasználva elintézi Schadl kéréseit, például a végrehajtói kinevezéseket. Mindezért a volt fideszes politikusra nyolc év börtönbüntetést kért az ügyészség.

A vádirat szerint a korrupciós kapcsolat 2018 májusát megelőzően jött létre, így lapunk megnézte, hogy az egykori igazságügyi államtitkár az érintett időszakban hányszor és milyen ügyekben beszélt a parlamenti felszólalásaiban korrupcióról.

Völner Pál felszólalásainak leggyakoribb szereplője a Demokratikus Koalíció tagja, Czeglédy Csaba volt. (Czeglédyt még 2017 júniusában bűnszervezetben elkövetett nagy értékű adócsalás elkövetésével vádolta meg a Csongrád Megyei Főügyészség). A volt államtitkárnak az egyik legfájóbb esemény volt, hogy 2019-ben a DK feltette Czeglédyt az európai parlamenti képviselőjelöltek listájára, ezért Czeglédy megtarthatta mentelmi jogát, a Szegedi Törvényszéknek pedig arra az időre szüneteltetni kellett a vele szemben indult büntetőeljárást. Erre egyik felszólalásában is külön kitért: „ 2019-ben a DK feltette az európai parlamenti képviselőjelöltek listájára, és így mentelmi jogot szerzett. Ez is bizonyítja, hogy a baloldali politikusok trükköznek a jogszabályokkal, mindegy, hogy kölcsönről van szó, mentelmi jogról van szó, adócsalásról van szó.”

Ez annyira sértette Völner Pál igazságérzetét, hogy abban az évben egy minisztériumi közleményként megjelentetett levélben számon is kérte miatta a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB). A levél után az NVB kijelentette, közleményével az államtitkár megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét. Rádi Péter, a testület akkori elnöke a határozat-tervezet vitájában azt mondta, a minisztériumnak a választási kampányt legkevésbé érintően kellene végeznie tevékenységét. A volt képviselő végül a Kúriához fordult jogorvoslatért, ahol kimondták: nem sértett választási alapelvet a levél.

A volt államtitkár mentelmi jogának felfüggesztése egyébként gyorsan az Országgyűlés elé került. Az ügy 2021. decemberében pattant ki, és a mentelmi bizottság már december 13-án javaslatot tett az Országgyűlésnek a politikus mentelmi jogának felfüggesztésére. Völner maga is szorgalmazta a döntést. Az ominózus ülésen ugyan nem jelent meg, de levélben kérte a bizottság elnökét, hogy eképp döntsenek. December 14-én a felfüggesztést már az Országgyűlés is megszavazta, így a nyomozás megindulhatott. Az is igaz, hogy Völner igazságérzetét az már kevésbé piszkálta, hogy a botrány kirobbanása után 3 havi végkielégítést kapott. Sőt, még a ki nem vett szabadságokat is kifizették a bukott politikusnak, így kis híján 4,8 millió forinttal távozott az Igazságügyi Minisztériumtól – számolt be róla akkor a Blikk.

Ma a Völner-Schadl ügy harmadik előkészítő tárgyalásán mindkettőjüket meghallgatja a bíróság. Az eddigi két körben az ügy vádlott végrehajtói egymás után vallották magukat bűnösnek, nehezítve ezzel Völner és Schadl helyzetét is. A második tárgyalási nap végére a 22 vádlott közül 18-at hallgattak meg, és 10-en beismerték a tettüket, köztük 6 végrehajtó is.