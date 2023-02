Gál Mária;

Európai Unió;Oroszország;Ukrajna;háború;szankció;

2023-02-22 21:30:00

Eddig tartott a nagy szabadságharc, beállt a sorba Orbán Viktor is

Varsóban a B9 országcsoport mindegyik tagjának a képviselője, így Novák Katalin is aláírta az orosz agressziót elítélő közös nyilatkozatot. Brüsszelben az Orbán-kormány meghátrált, nem vétózza meg a tizedik szankciós csomagot.

„A NATO keleti szárnyának részeként önök a kollektív védelmünk élvonalában vannak. Önök mindenkinél jobban tudják, hogy mi forog kockán ebben a konfliktusban, nemcsak Ukrajna, hanem a demokráciák szabadsága szempontjából is szerte Európában és a világon” – mondta Joe Biden amerikai elnök Varsóban a kilenc közép- és kelet-európai NATO-tagország, a bukaresti 9-ek (B9) csoport vezetőivel folytatott megbeszélésen. A csoportot, amelyet Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Lettország, Románia és Szlovákia alkot, 2015-ben hozták létre válaszul a Krím félsziget 2014-es orosz annektálására. Biden Jens Stoltenberg NATO-főtitkár jelenlétében ígéretet tett arra, hogy megvédik a NATO keleti szárnyának országait, amelyek az Oroszországgal szembeni "első védelmi vonalat" jelentik.

A varsói elnöki palotában zajló tanácskozáson Stoltenberg azt emelte ki, hogy „az orosz agresszió körforgását meg kell törni”', ennek érdekében fenn kell tartani és fokozni az Ukrajnának nyújtott támogatást, biztosítani kell azt, „amire szüksége van a győzelemhez''. Ezt alátámasztandó a főtitkár emlékeztetett, hogy 2008-ban Grúzia, 2014-ben a Krím és a Donbasz, majd tavaly Ukrajna lerohanása következett. ''Nem tudjuk, mikor ér véget ez a háború, de amikor véget ér, gondoskodnunk kell arról, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát'' - tette hozzá a NATO-főtitkár.

A varsói B9-es találkozónak csak a kezdete volt nyilvános a sajtó számára, a megbeszélések többi része zárt ajtók mögött zajlott. A zárónyilatkozatot, amely elítéli az Ukrajna elleni brutális és véres orosz agressziót, minden résztvevő, így Novák Katalin magyar államfő is aláírta.

Eközben Brüsszelben az uniós nagykövetek tanácskoztak az Oroszország elleni tizedik szankciós csomagról. Bár a Politico délelőtti értesülései szerint az Orbán-kormány ezúttal is vétóval fenyegetőzött, délutánra Budapest is elállt eredeti szándékától, a tizedik szankciós csomag elfogadása csupán technikai okok miatt csúszott át mára. A magyar kabinet eredetileg 9, tegnapra már csak négy orosz oligarcha nevét akarta levétetni a büntetendő személyek listájáról, és azt sem támogatta eredetileg, hogy a családtagokra is kiterjesszék a szankciókat, ugyanakkor ellenezte, hogy fél évről egy évre hosszabbítsák meg a már hatályban lévő büntetőintézkedéseket.

Moszkvában az orosz parlament alsóháza egyhangúlag megszavazta Oroszország tagságának felfüggesztését a hadászati támadófegyverek csökkentéséről megkötött orosz-amerikai Új START megállapodásban, amit Vlagyimir Putyin elnök már keddi évértékelőjében bejelentett.