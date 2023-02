Batka Zoltán;Árpási Bence;Ágoston Zoltán;

korrupció;per;Völner Pál;Schadl György;

2023-02-23 09:50:00

Ártatlannak vallotta magát Völner Pál és Schadl György „gazdája”, jön maga a végrehajtói kar elnöke is

Ma a korrupciós per három fő vádlottja nyilatkozik arról, hogy ártatlannak vagy bűnösnek tartja-e magát. Aki látta Varga Juditot, szóljon.

Cikkünk folyamatosan frissül!



Nem ismerte be bűnösségét Völner Pál volt igazságügyi államtitkár a félig az ő nevét viselő korrupciós per pénteki előkészítő tárgyalásán a Fővárosi Törvényszék előtt. A bukott politikus azt hangoztatta, az ellene felhozott vádak megalapozatlanok, nem állt korrupciós kapcsolatban Schadl Györggyel, soha nem befolyásolta a végrehajtói kinevezéseket, hivatali helyzetével soha nem élt vissza, kötelességet nem szegte meg.

Völner Pál láthatóan kissé reszketeg lábakon állt ki, nem tűnt olyan nyugodtnak, mint korábban. Papírról olvasta fel a nyilatkozatát. – Kijelentem, hogy bűncselekményt nem követtem el. A vádirati megállapítások nagy része valótlan. Schadl Györggyel soha nem álltam korrupciós kapcsolatban, tőle készpénzt más soha sem kértem, nem is kaptam. Hivatali működésem során sem Schadl Györgynek vagy másnak előnyt jogtalanul nem szereztem, befolyásomat – ha egyáltalán volt ilyen – soha nem használtam Schadl György érdekében. Valótlanul állítja a vád, hogy hivatali befolyásomat Schadl György érdekében érvényesítettem volna. Ilyent soha nem tettem. Valótlan, hogy pályázati pénzhez akartam volna jutni és készpénzért cserébe egyeztetéseket folytattam volna. Hivatali helyzetemmel soha nem éltem vissza, hatáskörömet nem léptem túl. Az ügyészség a védekezésem korlátozta, mivel a bizonyítási indítványnak nem adott helyet, szembesítést nem foganatosította. A nyomozást indokolatlanul, váratlanul gyorsan befejezte – állította. Szerinte számos olyan dolog kimaradt a lehallgatási hanganyagokból, ami a védekezést alátámasztaná, abból szerinte kiderülne a „teljes kép” az ügyről. Ezen felül elmondta, hogy saját és családjainak a vagyontárgyak zár alá foglalása törvénytelen volt.

Védője ezután hosszan kifogásolja, hogy hogyan kerülhettek ki a Völner-Schadl ügy lehallgatási anyagai a sajtóba. A védő hangsúlyozta, nem a sajtót vádolja, hanem azt a személyt, aki kiadta ezeket. Szerinte az ügyészség ölbe tett kézzel nézte ezt a törvénysértést. Szerinte az is fura, hogy az ügyészség más ügyben évekig nyomoz, itt ebben az esetben feltűnően gyorsan befejezte.

Szerinte ő védőként indítványozta Süli János volt miniszter és Kovács Pál államtitkárnak tanúkihallgatását. Az ügyészség Sülit írásban hallgatta csak meg, Kovács meghallgatásáról az ügyészség „elfelejtette” értesíteni az ügyészt. Az ügyvéd szerint Vízkelety Mariann kulcsszereplője az ügynek 2022 júliusban kérte tanúként meghallgatni. Ám az ügyészség szerinte fura mód nem hallgatta meg Vízkelety Mariannt.

Az ügyvéd szerint 2022 szeptember óta várják, hogy megkapják az összes anyagot, ám azóta is csak folyamatosan kerülnek elő újabb és újabb anyagok az ügyészségről.

Az ügyészség Völner Pált 8 év börtönbüntetéssel, 25 millió forint pénzbüntetéssel sújtaná, de az indítványban az is szerepel, hogy 10 évre tiltsák el a közügyektől és végleg a jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozásoktól. Vagyonelkobzást is javasol a jogtalan gazdagodás erejéig.

A gyanú szerint a 2016 óta MBVK-elnökként regnáló Schadl György gyakorlatilag végrehajtói maffiát hozott létre tartott és tartott fenn. A végrehajtói területet miniszteri biztosként felügyelő Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium államtitkára segítségével a saját embereit ültette be egyes végrehajtói tisztségekbe. Ezért Völner Pálnak havonta 2-5 millió forintot, összesen több mint 90 milliót adott az MBVK-elnök. Az így kinevezett végrehajtóknak le kellett adniuk irodájuk bevételét Schadl Györgynek, aki néhány milliós havi fizetést visszaosztott nekik. A gyanú szerint az MBVK elnöke a vádhatóság gyanúja szerint 924 millió 852 ezer forint illegális jövedelemre tett szert úgy, hogy a nyomozás alatt még 880 millió forintról lehetett tudni. Ennek a pénznek a jelentős részét ingatlanokba fektette.

Korábban ártatlannak vallotta magát R. Róbert harmadrendű vádlott is. Állítása szerint egyik bűncselekményt sem követte el, a vadirat nem tartalmazza a valóságot, sem azokat a tényeket amik a mentségére szólnak. Bűnösséget egy hanganyagra alapozzák, de azt szerinte abból „kiszakítottak” részeket, ő pedig a teljes hanganyagot szeretné megismerni.

A Schadl György „gazdájának” ismert R. Róbertnek kulcsfontosságú szerepe volt az ügy kirobbanásában, az egész azzal kezdődött, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztálya 2020-ban elkezdett titokban információkat gyűjteni róla egy állítólagos zsarolási ügyben. Erről a titkos nyomozás miatt egyelőre nem tudni semmit, de azt igen, hogy a kilencvenes években tagja volt egy autótolvaj bandának, több zsarolási ügyben is érintett volt, jó kapcsolatokat ápolt balkáni bűnözői körökkel, sőt, még a Völner-Schadl-ügy egyik vádlottjából is kiszedett 100 millió forintot.

A Fővárosi Törvényszék bejáratánál ma a szokottnál határozottabb volt a rendőri jelenlét, a devizahiteles károsultak tüntettek

A pénteki előkészítő ülésen korábban ötödrendű vádlottként a befolyással üzérkedéssel vádolt A. Tamás nem ismerte be a bűnösségét. Öt a többi között azzal gyanúsítják, hogy ügyésznek adta ki magát. – Nem játszottam el, hogy ügyész vagyok, nem követtem el befolyással üzérkedést. Azt is ki merem jelenteni, hogy aki ilyent el mer követni az megérdemli akár az ügyészség által három évvel büntethető – mondta. Az ügyészség három év börtönt végrehajtási fokozatú szabadságvesztést, 5 év közügyektől eltiltásra, összesen 10 millió forint pénzbüntetésre, valamint 5 év jogi egyetemi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltást kért A. Tamásra.

Az ügyészség szerint A. Tamás a Schadl-Völner ügy mellékszálába keveredett bele. A Schadl Györggyel kapcsolatban lévő R. Róbert megneszelte, hogy egy ismerőse, S. Etelka érdekeltségébe tartozó Kreatív Tanulási Alapítvány nem kapta meg az engedélyt a kormányhivataltól arra, hogy a Mátrix Szakképző és Általános Iskolát elindíthassa. R. Róbert előbb 8, majd összesen 30 millió forintot gombolt le S. Etelkáról azt ígérgetve, hogy elintézi, hogy S. Etelka iskolája megkapja a működési engedélyt. Ennek részeként R. Róbert kapcsolatba került A. Tamással, aki és miután beszámolt neki S. Etelka XIII. rendű vádlottnak tett azon ajánlatáról, hogy hivatalosszemélyek lefizetésével eléri az iskolák engedélyeztetését, a közreműködését kérte, hogy hivatalos személy kapcsolatain keresztül segítséget nyújtson, másrészt játssza el S. Etelka XIII. rendű vádlott előtt az ügyben közreműködő „ügyész” szerepét.

A. Tamás ezt elfogadta, és több alkalommal találkozott S. Etelka XIII. rendű vádlottal, R. Róbert pedig elhitette S. Etelkával, e hogy A. Tamás tényleg ügyészként dolgozik, és azt is közölte, hogy „rálát az ügyre”, és az iskolák engedélyezése jól halad. A valóságban R. Róbertnek nem volt ilyen kapcsolata, más szóval rászedték a hölgyet.

A. Tamás után R. Róbert büntetésvégrehajtási kommandósok gyűrűjében érkezett meg. Azon túl, hogy a vádirat nem tartalmaz valóságot, nem fogadja el egyetlen pontját sem, jelezte, azt gondolja, hogy az említett hanganyag tartalmi kérdéseiből fakad a büntetőügyem, hogy ismerjük meg teljes hanganyagot.

– válaszolta erre Tóth Erzsébet bíró.

R. Róbertet azzal vádolják, hogy „felsőbb kapcsolataira” hivatkozva közel 30 millió forintot vett át S. Etelkától azon a címen, hogy abból hivatalos személyeket fog lefizetni a Mátrix iskola engedélyeztetéséért. R. Róbert később további 70 millió forintot csalt ki S. Etelkától arra hivatkozva, hogy őt elrabolták a csecsenek és vátlságdíjra kell az összeg. Közben S. Etelkát azzal hitegette, hogy Schadl Györgyön és Völner Pálon keresztül 150 millió forinttért elintézteti a Mátrix iskola minisztériumi engedélyeztetését is. Való igaz, hogy R. Róbert valóban kapcsolatban állt Schadl-lal, aki őt „gazdámnak” nevezte. Schadl majd Völner Pál is belement abba, hogy 150 millióért elintézik az iskola engedélyeztetését.

Az egész Völner-Schadl ügy lavinája R. Róberttel indult el, mivel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) egy, adóhatóságot érintő zsarolási ügyben kezdték el lehallgatni R. Róbertet, majd így derültek ki Schadl György és Völner üzelmei.

Ártatlanságot hangoztatni amúgy nem elég, bizonyítani is kell, a három fő vádlott pedig ebben nem támaszkodhat több olyan személyre sem, aki velük együtt állítottak törvény elé. A per eddigi két előkészítő tárgyalása alatt az összesen 22 vádlott közül tízen – köztük hat végrehajtó – is beismerte a bűnösségét. Az ügyben tizenheted-, illetve tizennyolcadrendű vádlottként ártatlannak vallotta magát Schadl György felesége és édesapja, de egy korábbi, keddi előkészítő ülésen a negyedrendű vádlott M. Viktor, Schadl György sofőrje is.

Völner Pál igazságügyi államtitkárként éveken át úgy támadta az állítólagos baloldali korrupciót, hogy havi 3-5 millió forintot kenőpénzt vett át.

Az előkészítő ülés előtt a Momentum Mozgalom Varga Judit- és Rogán Antal-plakátokkal szórta tele a Fővárosi Törvényszék épülete körüli utcákat. „Eltűnésekor Bocskai-stílusú kosztümöt, Clé de Cartier karórát és csibészes mosolyt viselt. Keresi törődő gazdája” – írták az igazságügyi miniszter, Völner Pál egykori főnöke fotója alá.