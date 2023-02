Rónay Tamás;

Ukrajna;Olaszország;Volodimir Zelenszkij;Giorgia Meloni;

2023-02-23 18:04:00

Meloni kerülgeti Berlusconi aknáit

A jobboldali olasz koalíció további sorsát is befolyásolhatja az a szócsata, ami Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Silvio Berlusconi között alakult ki.

Maga a volt kormányfő ugyan közvetlenül nem tagja Giorgia Meloni kabinetjének, de pártja, a Forza Italia igen, s a párt kulcspozíciót is magáénak mondhat: a külügyminiszteri tisztséget ugyanis Antonio Tajani tölti be, aki előzőleg az Európai Parlament elnöke volt. A szócsata még kedden, Giorgia Meloni kijevi vizitjén alakult ki, de azóta is az olasz lapok címoldalán van, hiszen a háttérben a hivatalban lévő olasz miniszterelnök és a volt kormányfő közötti feszültséget kell keresni.

Zelenszkij érezhetően nem emésztette meg Berlusconinak azt a nemrégiben elhangzott kijelentését, amelyben az ukrán elnököt okolta a háború elhúzódásáért, mert – mint mondta – nem kellett volna fellépnie Kelet-Ukrajnáért. (Ez a kijelentés az Európai Néppártban is feszültségekhez vezetett.) Hozzátette, láthatóan Berlusconinak fogalma sincs arról, mi az a háború, mit jelent, amikor lerombolják sokak házát, milliók válnak földönfutóvá. Berlusconi ezt nem hagyta annyiban, sértődötten megjegyezte: már hogy nem tudná, mi az a háború, átélte a második világégés borzalmait és máig élénk emlékei vannak erről.

Meloninak rendkívül kellemetlen az ügy. Kijevben is demonstrálta, hogy Ukrajna oldalán áll, függetlenül Berlusconi, valamint a másik koalíciós partner, a Liga vezetője, Matteo Savini jó orosz kapcsolataitól. S bár vadászgépeket egyelőre nem ajánlott fel Ukrajnának, jelezte, hazája, ahogy eddig is, minden támogatást megad Kijevnek. Érezhető volt az is, hogy Zelenszkij és Meloni személyes viszonya igen jó. Az azonban fájó pont volt Meloni számára, hogy Zelenszkij épp a közös sajtóértekezleten kezdte ostorozni Berlusconit, az még inkább: a volt kormányfő nem is egyeztetett vele, mielőtt kikelt volna az ukrán elnök ellen.

Meloni most mindent megtesz a tűzoltásért, s a Forza Italia mérsékeltjei is ezt a stratégiát követik, köztük Tajani is. Bár Berlusconi meglehetősen öntörvényű ember, a párt személyiségei arra igyekeznek rávenni, ne reagáljon többé Zelenszkij megnyilvánulásaira. Az első kísérlet sikerrel járt, Berlusconi ugyanis jegyzékben akart hivatalos választ adni az ukrán elnöknek, de szerda este váratlanul meggondolta magát.

Feltételezések szerint a Berlusconi-Zelenszkij csata csak a felszín, a volt kormányfő sértettsége hátterében a Melonival való nem éppen felhőtlen kapcsolata áll. Lapértesülések szerint Berlusconi nem tudja megemészteni, hogy Meloni nem kéri ki az ő véleményét külpolitikai kérdésekben miközben – mint környezetének mondogatja – ő hatalmas tapasztalattal rendelkezik e téren. Ezt jelzi az a közelmúltbeli kifakadása is, miszerint ha ő lenne az olasz miniszterelnök, nem találkozna Zelenszkijjel. Hírek szerint az is rosszul esett neki, hogy az ukrán elnökkel közös sajtóértekezletén Meloni nem állt ki nyíltan mellette, hanem bölcsen hallgatott, illetve megerősítette hazája további támogatását Ukrajnának.

Az ügy Tajaninak is kellemetlen, aki szintén rendre Ukrajna támogatásának fontosságát hangoztatja. Mindez rámutat arra, mennyire nehéz féken tartani Berlusconit, s az is egészen biztos, hogy még sok borsot tör majd Meloni orra alá. Sokatmondó az is, hogy éppen Moszkva sietett Berlusconi segítségére, az orosz külügyminisztérium elítélte Zelenszkij vele szembeni támadását.