Doros Judit;

akkumulátorgyár;

2023-02-24 06:30:00

Nem könnyíti meg a kormányhivatal azok dolgát, akik megtámadnák a debreceni akkuügyi határozatot

Ember legyen a talpán, aki könnyedén megtalálja a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalnak a kínai CATL debreceni akkumulátorgyára ügyében kiadott végleges környezethasználati engedélyét. A Momentum már jelezte, bírósághoz fordul.

A fiaskóra, hogy a debreceni akkugyár ügyében múlt hétfőn – február 13-án – kivonatosan közzétett, teljes terjedelmében pedig öt nappal később kötelezően közzéteendő környezethasználati engedély nem található meg a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal honlapján, az egyik ellenzéki párt közleményben hívta fel a figyelmet.

Az ügyben megkerestük a kormányhivatalt, ahonnan azt a választ kaptuk: a jogszabályoknak megfelelően 2023. február 18-án teljes terjedelmében közzétették honlapjukon a Debrecen Déli Ipari Parkba tervezett CATL akkumulátorgyártó üzemével kapcsolatban lefolytatott összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárást lezáró végleges határozatot, amely szerint a tervezett üzem minden eddiginél szigorúbb feltételekkel kapott egységes környezethasználati engedélyt. – A határozat az eljárás valamennyi nyilvános dokumentációjával, így a 2023. február 13-án közzétett kivonattal együtt jelenleg is elérhető a kormányhivatal.hu oldalon, minden ezzel ellentétes állítás hazugság – írták.

Ezt követően dátumra is megpróbáltuk szűrni a dokumentumtárat, ez alapján a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal 2023-ban mindössze egy dokumentumot tett közzé a honlapján, amely a fogyatékkal élők gépjárműbeszerzéséhez ad útmutatót. Sem az „akkumulátor”, sem a „CATL” keresőszóra nem jelent meg itt egyetlen dokumentum sem, de a környezetvédelmi határozatok sorában is hiába kerestük. Sőt, a kormányhivatal ezúttal külön közleményben sem jelezte, hogy eleget tett kötelezettségeinek az akkumulátorgyár engedélyezési eljárásával kapcsolatban, noha ezt korábban megtették. Ezután a Google keresőjébe másoltuk be a kormányhivatal által megadott pdf-dokumentum pontos linkjét. Egyetlen találat érkezett, amely a dehir.hu oldalra vezetett: az oldal fenntartója, a Médiacentrum Debrecen Kft. a fideszes vezetésű önkormányzat cége. Az itt megadott linken nyílt ki egy kerelem.zip elnevezésű fájl, amit aztán kibontva elolvashatók a részletek az engedélyről.

Helyi jogi szakértők szerint nem kizárható, hogy akár magánszemélyek is keresetet nyújtsanak be ez ügyben, a törvény ugyanis ezt kifejezetten nem tiltja. A határidők miatt viszont nem mindegy, mikor jelentette meg a kormányhivatal az engedélyezési dokumentációt. Erre is rákérdeztünk – különös tekintettel arra, hogy február 18-a szombatra, vagyis nem munkanapra esett – s azt a választ kaptuk a Hajdú-Bihar megyei kormányhivataltól, hogy erre február 20-tól, hétfőtől számítva harminc napjuk van az érintetteknek. Úgy tudjuk, több egyesület is arra készül, hogy megtámadja a határozatot. Sőt, a Momentum már jelezte is, hogy bírósághoz fordulnak. Donáth Anna, a párt EP-képviselője a Facebook-on azt írta: a párt a bírósági eljárás idejére az építkezés felfüggesztését kéri.

Igaz, jelenleg jogerős építési engedélye még nincs a CATL-nek – azt a törvény szerint csak a környezetvédelmi eljárás lezárulta után lehet benyújtani, és ennek megadáshoz már nem kell közmeghallgatást sem összehívni –, de a terepmunkákat már elkezdték.

Egyelőre nem áll útjába az építkezésnek az LMP által indított országos népszavazási kezdeményezés sem. A párt ezt január 23-án adta be a Nemzeti Választási Irodához (NVI) az alábbi kérdéssel: „Egyetért-e azzal, hogy akkumulátor gyártására szolgáló üzemet csak akkor lehessen létesíteni egy településen, ha azt az ott lakó választópolgárok helyi népszavazás útján kifejezett döntésükkel támogatják?” Az NVI-nek hatvan nap áll rendelkezésre, hogy határozzon a népszavazás kiírásáról. Bármi lesz is a döntés, azt – mint az eddigi tapasztalatok mutatják - valószínűleg megtámadja majd valaki, így az ügy vélhetőn a Kúriához, majd ezt követőn az Alkotmánybírósághoz kerülhet, s csak a végső verdikt kimondása után kezdheti el egyáltalán az aláírásokat gyűjteni a párt aktivistái. A helyi népszavazási kezdeményezések egyelőre elbuktak: szerdán a Momentum, a Mi Hazánk és egy magánszemély által kezdeményezett referendumot is elutasította a helyi választási bizottság. A Momentum a helyi népszavazás ügyében is fellebbez, a Mi Hazánk pedig újabb kérdést akar benyújtani.

Szakértők szerint a népszavazás a debreceni gyár sorát érdemben már nem befolyásolja, ám annak eredményessége talán még keresztbe húzhatja a kormány azon számítását, hogy a jövőben Magyarország akkumulátorgyártó nagyhatalommá váljon.