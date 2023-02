P. L.;

2023-02-24 07:15:00

Republikon: Megállt a Fidesz támogatottságának csökkenése, a Jobbikot megelőzte az LMP

A kormánypártnak valószínűleg a 13. havi nyugdíjak megérkezésével sikerült visszavásárolnia az elbizonytalanodó szavazókat.

Kismértékben, de hosszú idő után növelni tudta a támogatottságát a Fidesz–KDNP, azt követően, hogy tavaly április óta egy csökkenési tendencia volt jellemző - derül ki a Republikon Intézet közvélemény-kutatásának eredményéből, amelyet a Telex ismertetett.

A kutatás szerint a kormánypártok februárban 33 százalékon állnak a teljes népesség körében, ez egy százalékkal több, mint egy hónapja volt. A hibahatáron belüli növekedés az eddigi csökkenés fényében figyelemre méltó, a biztos pártválasztók körében két százalékot erősödött a kormánypárt, 45-ről 47 százalékra. A Republikon szerint a népszerűségvesztés megállásának oka az lehet, hogy február elején megérkeztek a 13. havi nyugdíjak, így ez visszatéríthetett a Fidesz-KDNP-hez elbizonytalanodó szavazókat. Befolyásoló tényező lehet a kormánypártok válságmagyarázata is, az ellenzék pedig továbbra sem tud hatékonyan kommunikálni az ügyben.

Az ellenzéki pártok körében továbbra sincs nagy mozgolódás, a teljes népesség körében 14, a biztos pártválasztók körében 20 százalékkal továbbra is a DK a legnagyobb közülük, ám az átigazolási hullám ellenére jottányit sem erősödtek. A Mi Hazánk bázisa csökkenést mutat: a teljes népesség körében 5, a biztos szavazók körében 7 százalékon állnak. Tovább csökkent a Jobbik támogatottsága is, jelenleg 2, illetve 3 százalékon állnak a teljes lakosság és a biztos pártválasztók csoportjaiban, amivel mostanra egy szintre került a Párbeszéddel és az MKKP-vel, az LMP pedig meg is előzte. A zöldpárt az elmúlt hónapok lassú erősödése után újra elérte az 5 százalékos parlamenti küszöböt. A teljes népesség körében továbbra is 3 százalékuk van. Az MSZP és a Momentum a teljes népesség körében 4-4, a pártválasztók között 6-6 százalékon áll. Utóbbin egyelőre Donáth Anna visszatérése sem változtatott. A bizonytalanok aránya a Republikon szerint 31 százalék.