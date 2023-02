P. L.;

Európai Unió;NATO;infláció;Orbán Viktor;Svédország;Finnország;Kossuth Rádió;orosz-ukrán háború;

2023-02-24 08:15:00

Orbán Viktor: a háborút egyik fél sem tudja megnyerni

A miniszterelnök szerint a háborúba való belesodródás mellett az is hibája a Nyugatnak, hogy nem lett tisztázva, mi a beavatkozás mértéke.

Soros György 1992-93-ban publikált egy írást, amelyben arról szólt, hogy Oroszországot előbb-utóbb le kell győzni, a kommunizmus bukása pedig csak félmunka - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország! című műsorában azzal kapcsolatban hogy szerinte milyen gondolkodás van jelen az angolszász világban Oroszország viszonyában.

A miniszterelnök beszédében azt vizionálta, hogy nem tisztázott, hogy az ukrán védekezésnek mi a célja, felvetette annak lehetőségét, hogy Oroszországra is csapást mérjenek. Orbán Viktor szerint a háborúba való belesodródás mellett az is hibája a Nyugatnak, hogy nem lett tisztázva, mi a beavatkozás határa, mértéke. A kormányfő ezért a háború elhúzódására számít, hozzátéve, az angolszászok már a harci repülőgépek küldésén gondolkodnak, szerinte a következő lépés az lesz, hogy majd békefenntartók címén NATO-csapatok is érkeznek.

A kormányfő szerint a fegyverzetfejlesztési számokból az látszik, hogy a NATO éves hadi kiadásai mind Oroszországét, mind Kínáét nagyságrendekkel meghaladják, így teljesen esélytelen lenne bármelyiküknek a NATO-val szemben eredményes támadó háborút vívnia. Hozzátette, a NATO deklaráltan védelmi szövetség, így nem rángathatóak bele támadó háborúba azok a tagok, akik nem akarnak benne részt venni.

Magyarország álláspontja erkölcsileg és politikailag is helyes, ráadásul ésszerű - vélekedik, bár hozzáteszi, természetes ösztönből fakad, hogy egy konfliktust látva az ember hajlamos valamelyik oldalra húzni, de ez a politikában "rossz tanácsadó", a háborút pedig egyik fél sem tudja megnyerni. A miniszterelnök azt mondja, nem naívak, pontosan tudják, hogy az álláspontok nagyon különbözőek, ezért nem is a béke részleteiről beszélnek, hanem arról, hogy előbb legyen tűzszünet, utána eldöntik a felek, hogy milyen feltételek mellett köthetnek békét. Orbán Viktor állítása szerint az ENSZ-ben népszerűbb a kormány álláspontja, mint az EU-ban. Kárpátalján nagy magyar közösség él, egy részüket besorozták, ahol meghalnak, százával veszítjük el őket - mondta a kormányfő.

Ami Törökországot illeti - akik szintén a szövetségeseink -, nekik Svédországgal szemben komoly aggályaik vannak, mert "a török jogi értelmezés szerint" terroristaszervezetek működnek ott. A miniszterelnök állítása szerint ő azt kérte a frakciótól, hogy fogadják el a svéd és a finn NATO-csatlakozást, de ők "nem lelkesek". Ezt követően Orbán Viktor azt kezdte fejtegetni, hogy Finnországgal hosszú NATO-határvonal jönne létre Oroszországgal, emellett Svédország és Finnország "alaptalan hazugságokat terjeszt Magyarországról", bár azt nem részletezte, hogy pontosan mik ezek a "hazugságok".

Az Európa-rekorder magyarországi infláció vonatkozásában a miniszterelnök a szokott módon az uniós szankciókra mutogatott, nem sokat törődve az úgynevezett számokkal (amelyek szerint a magyar áremelkedések üteme messze meghaladja a többi uniós tagállamét). De "meg fogják oldani a problémát" - állította Orbán Viktor, ismét csak nem részletezve, hogy hogyan. A kormányfő szerint nem egyszerűen rossz politikai döntés született a szankciókkal, hanem valakik nagyon nagyot nyertek az energiaárak emelkedésével. Az érvelésben csakhamar Soros György is előkerült, mondván, a spekulánsok "halálra keresték magukat" ezen a helyzeten. Ezért úgy véli "a brüsszeli bürokraták" valamilyen módon összejátszottak a spekulánsokkal. Megismételte, hogy év végéig egyszámjegyűre csökkentik az inflációt, amely már márciusban érezhető lesz.

Magyarország családközpontú nép, a gyerek szent és sérthetetlen - mondta a miniszterelnök az óbudai Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában kirobbant pedofilbotrány vonatkozásában, feltéve a kérdést, hol voltak azok az állami alkalmazottak, akiknek vigyázniuk kellett volna a gyerekekre. Egyben a genderideológia veszélyeiről beszélt, kijelentette, hogy Magyarországon kell legyen a legszigorúbb gyermekvédelmi törvény Európában.