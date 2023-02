Oroszország leállította az olajszállítást Lengyelországnak

Gy. D.;

Oroszország;Lengyelország;leállítás;olajszállítás;

2023-02-25 18:25:00

A PKN Orlen lengyel állami energiaipari óriáscég vezérigazgatója azonban közölte, hogy felkészültek erre, az olajnak amúgy is csak 10 százaléka érkezett Oroszországból, könnyedén helyettesítik más forrásokból. Mindez nem sokkal azután történt, hogy megérkeztek a Lengyelország által küldött Leopard harckocsik Ukrajnába.

Oroszország leállította az olajszállítást Lengyelország irányába – derül ki a PKN Orlen lengyel állami energiaipari óriáscég vezérigazgatójának szombati Twitter-bejegyzéséből.

Daniel Obajtek azt írta, hatékonyan biztosítják a készleteket. „Oroszország leállította az olajszállítást Lengyelország irányába, amire teljes mértékben felkészültünk” – közölte. Hozzátette, a lengyel olajkészleteknek amúgy is csak a 10 százaléka érkezett Oroszországból, de ezt is helyettesíteni fogják más forrásokból. Mint mondta, ez az elmúlt években végrehajtott diverzifikációjuknak köszönhető.

Skutecznie zabezpieczamy dostawy surowców. Rosja wstrzymała dostawy ropy do Polski, na co jesteśmy w pełni przygotowani. Z Rosji pochodziło już tylko 10% surowca i zastąpimy go ropą z innych kierunków. To efekt dywersyfikacji, którą przeprowadziliśmy w ciągu ostatnich lat.

1/2