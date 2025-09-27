Oroszország leállította az olajszállítást Lengyelországnak, pedig még volt érvényes szerződésük

Mindez nem sokkal azután történt, hogy megérkeztek a Lengyelország által küldött Leopard harckocsik Ukrajnába. Az MTI szerint "Oroszország az utolsó, érvényes szerződés értelmében leszállított tétellel állította le a kőolajexportot", ám az általa hivatkozott forrásokban ezzel szemben pont arról írnak, Lengyelországnak még volt érvényes szerződése a tatárföldi székhelyű Tatnyefty olaj- és gázcéggel.