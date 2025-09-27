A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt állította, Horvátország a válságos helyzetet kihasználva megemelte a tranzitdíjat, ezért van rászorulva Magyarország az orosz olajra.
„Legyen mindenki számára világos: ezekkel a támadásokkal Ukrajna nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter.
Bacsa György szerint a Mol kész lenne 500 millió dolláros beruházással átalakítani a százhalombattai és a pozsonyi kőolaj-finomítót, ám ehhez megbízható partnerek is kellenének. Ráadásul ez sem jelentené az orosz olajról való leválást.
„Botrány!” – állapította meg a külügyminiszter, aki szerint egy Brüsszelből összehangolt akcióról van szó.
Megjegyezték, hogy ez egy elkerülhető helyzet lett volna.
Éppen ezért Ursula von der Leyennek színt kell vallania.
Mindez nem sokkal azután történt, hogy megérkeztek a Lengyelország által küldött Leopard harckocsik Ukrajnába. Az MTI szerint "Oroszország az utolsó, érvényes szerződés értelmében leszállított tétellel állította le a kőolajexportot", ám az általa hivatkozott forrásokban ezzel szemben pont arról írnak, Lengyelországnak még volt érvényes szerződése a tatárföldi székhelyű Tatnyefty olaj- és gázcéggel.
A március végéig hatályos szerződés félmillió tonna nyersolaj szállítását teszi lehetővé a magyar olaj- és gázipari vállalatnak, továbbá 149 ezer 385 köbméter nyersolaj tárolását Omišaljban és Sziszeken (Sisak).
A G7-ek péntek délután döntöttek az orosz kőolajtermékek árkorlátozásáról, az Európai Bizottság két hét múlva a gázéról tehet hasonló bejelentést.
Igor Gyomin igazgatói tanácsadó nyilatkozata némi ellentmondást mutat a hazai olajszállítást és -finomítást végző Mol múlt pénteki közlésével.
Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből.
A Basnyefty orosz olajtársaság november elején leállította az kőolajszállítást Magyarország és Szlovákia irányába a Barátság vezetéken - közölte hétfőn a BFM orosz üzleti portál a Reuters hírügynökségre hivatkozva.