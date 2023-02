Danó Anna;

2023-02-27 06:05:00

„Ez most nem orvosi bérharc, hanem arról van szó, hogy nem akarunk egy leépített állami egészségügyet”

Tájékoztató kampánnyal magyarázná el a Magyar Orvosi Kamara, hogy mi az akciójuk célja és a betegeket is érintő tétje. Ma már egy középosztálybeli családnak is problémát okozhat hozzáférés a megfelelő ellátáshoz.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szombati sajtótájékoztatóján hozzálátott a Magyar Orvosi Kamara (MOK) hiteltelenítéséhez, amikor kérdésére azt mondta, „elvtelen, tűrhetetlen és elfogadhatatlan” a kamarai vélemény, amely az ügyeleti ellátást is veszélyezteti. Szerinte a testület nyíltan visszaél a saját hatalmával, amikor orvosokat fenyeget, ráadásul azokat az orvosokat fenyegeti, akik a kötelezettségüknek akarnak eleget tenni.

A köztévé riporterének kérdésének előzménye egy kevéssel korábban megjelent MTI-hír volt, amelyben Békássy Szabolcs, az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos azt közölte, hogy a MOK etikai eljárás alá vont egy vármegyei háziorvosi kollegiális vezetőt, miután az „tárgyilagos szakmai tájékoztatót” tartott az új ügyeleti struktúráról kollégáinak. (A kollegiális szakmai vezetők az Országos Kórházi Főigazgatóságot képviselik a hozzájuk rendelt háziorvosoknál.)

A kamara amikor reagált Gulyás Gergely szavaira külön is kitért az etikai eljárás ügyére. E szerint

Ellenben az elnökség etikai panasszal élt azzal a megyei kollegiális vezető háziorvossal szemben, aki fenyegetéssel, súlyos értékítélettel, félrevezető információkkal igyekezett rávenni háziorvos kollégákat a szerződések aláírására.

Hétvégén kétszer is kerestük Békássy Szabolcsot. Arról érdeklődtünk, kért-e helyreigazítást az MTI-től, amennyiben torzan tolmácsolták a szavait, és ez adott esetleg lehetőséget a kancelláriaminiszter súlyos mondataira. Végül hétfő reggel válaszolt, korábbi állítása mellett kitartva azt közölte: „Teljesen pontosan idéztek, háziorvos kollégánk ellen etikai eljárás indult, a nyilatkozatom minden sora pontosan került idézésre. A MOK azóta sem reagált megkeresésemre.”

A MOK közleményében még azt is elmondja, hogy támogatják az új ügyeleti rendszer bevezetésének elvi alapjait. Az ügyeleti szerződések aláírásának elutasítása a magyar orvosok nyomásgyakorló akciójának eszköze az orvostársadalom korábban közzétett követeléseinek elfogadtatására.

Az orvosi kamara is érzékeli, hogy a nyomásgyakorló akciójuk sikere jelentős részben egy hitelességi csatában dőlhet el, így hamarosan tájékoztató kampányt is indítanak.

Mint arról lapunknak Álmos Péter, a köztestület alelnöke beszámolt: ezzel a lakosság számára is szeretnék megmagyarázni, hogy mi az akciójuk célja és a betegeket is érintő tétje. „Nagyon fontos, hogy az emberek értsék, ez most nem orvosi bérharc. Hanem arról van szó, hogy nem akarunk egy leépített állami egészségügyet, mert mi most azt érzékeljük, hogy az a folyamat ami megkezdődött, ide vezet.

Ugyan egy lábtörés utáni kontrollröntgen ára akár még bele is férhet, de ha már öt-hat vizsgálatra lenne szüksége valakinek a családban az akár több százezer forintba is kerülhet, ha időben akarnak hozzájutni a szükséges leletekhez. Sok helyen a közellátásban nem adottak a biztonságos és minőségi ellátás feltételei.” – mondta. Hozzátette: az első néhány gyors tájékoztató plakát már el is készült, a kamara honlapjáról letölthető, és a háziorvosi rendelők várójában is kifüggeszthető.