2023-02-27 08:21:00

Egy új amerikai jelentés szerint valóban egy vuhani laboratóriumból szabadulhatott a világra a Covid-járvány

Ezt most az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma állapította meg. Azt elvetették, hogy a koronavírust a kínaiak fegyverként használták volna, de a dokumentum elismeri, minden más bizonytalan.

A Covid-19 valószínűleg laboratóriumi szivárgásból származik – számolt be az amerikai energiaügyi minisztériumnak egy most „frissített és minősített” 2021-es tanulmányáról a Wall Street Journal nyomán a The Guardian. A dokumentumot a tárca eljuttatta a Fehér Háznak és az amerikai törvényhozóknak, amelyben mindazonáltal leszögezik, a koronavírus-járvány nem volt „egy fegyverprogram része”.

Az aktualizált jelentés eltér a vírus megjelenésével kapcsolatos korábbi tanulmányoktól, de készítőik elismerik, hogy megállapításaikat „alacsony magabiztossággal” tették, vagyis a korábban az FBI által is elfogadott teórián, vagyis a „vuhani laboratóriumi szivárgás” elméletén kívül minden más bizonytalan. A vírusszivárgást egyébként Kína, a kínai szakemberek következetesen tagadták, tagadják.

Az energiaügyi tárca egyébként 17 amerikai laboratóriumból álló hálózatot felügyel, nem tudott megnyugtató választ adni a Covid-19 terjedésére sem. Korábban egymásnak ellentmondó hipotézisek láttak napvilágot egy azonosítatlan állatról is, amely a vírust emberre terjeszti. Az eredetről szóló vita folytatódik, mert például a CIA továbbra sem határozott a szivárgás és a természetes terjedési elméletek között. Ugyanakkor Joe Biden elnök eltökélt abban, hogy kiderítsék, pontosan mi történt.

A kezdeti, 2021-es amerikai hírszerzési jelentés szerint a Covid-19 először a kínai Vuhanban terjedt el, legkésőbb 2019 novemberében, amikor a helyi virológiai intézet három kutatója megbetegedett. A The Guardian emlékeztetett, hogy a Covid-19 csak egy a fertőző koronavírusok sorában, ám gyors terjedése 2020 elején váratlanul érte a globális egészségügyi szerveket. Az Egészségügyi Világszervezet,a WHO szerint azóta közel 7 millió ember halálát okozta világszerte, és globális zavart okozott a kereskedelemben és az idegenforgalomban.