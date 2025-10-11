Eltitkoltak egy hibát a paksi erőműben

Egy üzemzavar nyomán 2013 májusában körülbelül hatvanezer liter bóros víz folyt el a paksi erőműben, – közölte Jávor Benedek pénteki tájékoztatóján, hozzátéve: erről a PM-et a párt egyik informátora arról tájékoztatta. Hivatalos érdeklődésére az illetékesek lényegében megerősítették az információt, de tájékoztatásuk szerint nem jutott ki sugárszennyezett anyag a területről. Az EP-képviselő szerint az egyes blokk élettartam-hosszabbítása úgy történt meg, hogy az akkori vizsgálatok nem tárták fel: ott is korrodálódott a csőrendszer.