Hatvan kilogrammnyi lítium-hidroxid szabadult el. Nem minősült veszélyes anyagnak, néhány órán belül feltakarították.
Az 5,5 tonna radioaktív szennyvíz szivárgását szerda reggel az erőmű dolgozói jelentették.
Enyhe légúti panaszaik vannak, senkinek nem volt súlyos az állapota.
Károk keletkeztek a párhuzamosan futó telekommunikációs kábelen is.
Egyelőre nem tudni, hogy szándékosság vagy egy véletlen baleset történt.
Azzal az erővel, amelyet az EU tavaly a közvetlen orosz olajbehozatal kiváltására fordított, akár a 27 tagország energiafogyasztását is csökkenthette volna - állapítja meg az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség tanulmánya.
Ezt most az Egyesült Államok energiaügyi minisztériuma állapította meg. Azt elvetették, hogy a koronavírust a kínaiak fegyverként használták volna, de a dokumentum elismeri, minden más bizonytalan.
Az asztronauták nem voltak veszélyben.
Az amerikai közlekedési minisztérium közlése szerint 2013 óta az ország legsúlyosabb olajszivárgásos balesete.
Bizonyíték továbbra sincs rá, de Európa-szerte Oroszországra, mint szabotőrre gyanakodnak.
Egyelőre nem találtak külső beavatkozására utaló nyomokat.
Ukrán és orosz akció is elképzelhetőnek tűnik. A Kreml vizsgálatot sürget.
Az Európai Bizottság Oroszország cinizmusának tartja a történteket, a műszaki hibára hivatkozást pedig ürügynek a leállásra.
Bűzös sárgászöldes anyag szivárgására figyeltek fel a helyiek előbukkanó kövek alól.
89 embernek kellett elhagynia átmenetileg az épületet.
Egy sodródó teafilterrel találták meg a szivárgás helyét, de a tömítés sem oldotta meg a problémát.
Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint 13-an súlyosabb, 15-en könnyebb mérgezést szenvedtek.
A munkálatok idejére száz méteres sugarú körzetben biztonsági zónát jelöltek ki.
Katasztrófavédelmi szakértők érkeztek a helyszínre, több órára leállt a vasúti forgalom a sérült tartálykocsi miatt. A MÁV szerint a baleset délig is késéseket okozhat a vonalon.
Megszűnt az ammóniaszivárgás Pétfürdőn, az érintett üzem területén kívül veszélyes anyagot nem mutatott ki a katasztrófavédelmi mobil labor - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szombat reggel.
Egy üzemzavar nyomán 2013 májusában körülbelül hatvanezer liter bóros víz folyt el a paksi erőműben, – közölte Jávor Benedek pénteki tájékoztatóján, hozzátéve: erről a PM-et a párt egyik informátora arról tájékoztatta. Hivatalos érdeklődésére az illetékesek lényegében megerősítették az információt, de tájékoztatásuk szerint nem jutott ki sugárszennyezett anyag a területről. Az EP-képviselő szerint az egyes blokk élettartam-hosszabbítása úgy történt meg, hogy az akkori vizsgálatok nem tárták fel: ott is korrodálódott a csőrendszer.