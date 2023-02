nepszava.hu;

18+;Budapest;Pécs;szeméremsértés;gyermekprostitúció;gyermekpornográfia;letartóztatások;szexuális kényszerítés;

2023-02-27 14:27:00

Pécsett és Budapesten is pedofil bűntettek gyanúsítottjait tartóztatta le a bíróság

A baranyai nagyvárosban még tízéves sem volt egy kislány, amikor pornóképek készítésére kényszerítették, a fővárosban pedig a gyanúsított még „futtatta” is a kiskorú gyermeket.

Elrendelte nemrég a Pécsi Járásbíróság egy, a baranyai megyei jogú városban élő férfi letartóztatását egy hónapra több rendbeli gyermekpornográfia bűntette és szeméremsértés vétsége alapos gyanúja miatt – olvasható a bírósági portálon. A Pécsi Törvényszék közleménye szerint a gyanúsított és védője fellebbezett, így a végzés nem jogerős.

A pécsi nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2022 júniusában, az akkor még a tizedik életévét be nem töltött kiskorú sértett lánygyermeket, egy internetes alkalmazáson keresztül, több ízben arra bírta rá, hogy készítsen magáról, a nemi vágy felkeltésére irányuló pornográf felvételeket, és ennek a sértett eleget tett. Ezt követően a férfi 14 videót és 4 képet mentett le a számítógépére, majd azokat egy filmmegosztó portál segítségével mások számára is hozzáférhetővé tette.

Tavaly egyébként a gyanúsított nagy számban további gyermek- és fiatalkorú lányokról készült szexuális tartalmú képeket és videókat töltött le és tett hozzáférhetővé mások számára. A cselekmény még súlyosabb lehet, ugyanis a felvételeken olyan, a tizenkettedik életévüket be nem töltött lányok is szerepeltek, akiket láthatóan „sanyargattak” a felvételek készítésekor.

A férfinak azonban még sem sem volt elég, és a gyanú szerinti időszakan lakásának fürdőszobájában rejtett kamerát helyezett el, és „pornográf helyzetben” több felvételt is készített a fiatalkorú húgáról, sőt ezeket a felvételeket is – azokkal együtt, amelyeken saját maga önkielégítést végzett – megosztotta.

Budapesten múlt pénteken a Budai Központi Kerületi Bíróság szintén egy hónapra emberkereskedelem, gyermekpornográfia és szexuális kényszerítés bűntette miatt elrendelte egy hasonló cselekmények miatt korábban már jogerősen elítélt férfi letartóztatását. A szintén a bírósági portálon olvasható közlemény szerint gyanúsított 2015 és 2022 között haszonszerzés céljából 15 nőt közvetített ki rendszeresen férfi ismerőseinek szexuális cselekmény végzésére. A nőket anyagilag és szexuálisan is kizsákmányolta, a „közvetítői díjat”, hol a nőktől, hol azok ügyfeleitől szedte be.

A gyanúsított 2018 és 2019 decembere között visszaélt előbb kiskorú, később nagykorúvá vált ismerőse kiszolgáltatott helyzetével, saját befolyási viszonyával, és rávette őt arra, hogy férfiismerőseinek pénzért szexuális szolgáltatást nyújtson. Ezt meg is tette a lány, legalább hétszer. A férfi szintén készített pornográf felvételeket a lányról, akkor is, amikor még az kiskorú volt, sőt többször szexuális aktusra kényszerítette.

A gyanúsítottat a nyomozó hatóság korábban, 2021. november 3-án is kihallgatta kerítés bűntette miatt, ám ez nem szegte kedvét a bűncselekmények folytatásától annak ellenére, hogy büntetett előélete a rendőrök előtt is ismert volt: őt a bíróság korábban 5 rendbeli 18. életévét meg nem haladott személy sérelmére elkövetett kerítés bűntette és 66 rendbeli üzletszerű kerítés bűntette miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A büntetését a közeljövőben kellett volna megkezdenie, sőt hasonló jellegű bűncselekmény miatt már Franciaországban is elítélték.