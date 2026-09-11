Nem bocsátható feltételes szabadságra.
A legfőbb ügyész csak szűkszavúan válaszolt Arató Gergely DK-s országgyűlési képviselő írásos kérdésére. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy elítélt pedofil környékezte meg a pétervásárai gyermekotthon lakóit, aki feltűnt az Orbán-féle Harcosok Klubja nyitórendezvényén.
A Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség gyermekprostitúció kihasználása miatt emeltek vádat a férfi ellen, aki pénzt ígért, illetve adott kiskorú fiúknak, hogy szexeljenek vele.
A lánynak szívességeket tett, cserébe szexuális ellenszolgáltatást vár el, kihasználva annak kiszolgáltatott élethelyzetét.
Emberkereskedelem és gyermekpornográfia miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség.
Repülőgéppel hozták haza, majd átadták a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozóinak.
A baranyai nagyvárosban még tízéves sem volt egy kislány, amikor pornóképek készítésére kényszerítették, a fővárosban pedig a gyanúsított még „futtatta” is a kiskorú gyermeket.
Az ügyészség rajtuk kívül egy, a gyermekprostitúciót kihasználó férfi ellen emelt vádat.
A megrendelt tíz éves fiú helyett a rendőrök várták a férfit.
A férfi egy kiskorú fiút szállíttatott volna magának a városba, hogy aztán pénzért szexuális kapcsolatot létesítsen vele.
Testvére segítségével egy gyereket is beszervezett, akit aztán prostitúcióra kényszerített.
Pénzért dobták oda a 13 éves lányt.
Többek között emberkereskedelemmel és gyermekprostitúcióval gyanúsítják a három felnőttet.
A gyermekotthonból menekülő lány egy stricibe szeretett bele, aki a végletekig kihasználta őt: szexmunka után 35 ezer forintért adták el a kiskorú áldozatot.
Júliustól több szempontól is változhat a gyermekprostitúció hatósági megítélése: a szexipar 18 év alatti áldozatait korábban sokszor elkövetőknek tartották, a rendszert azonban most finomhangolják.
A fiú 8 éves volt, amikor először megerőszakolták. Anyja és mostohaapja több mint tíz évre börtönbe kerül.
Jelenleg is szabálysértési eljárás és szankció fenyegeti azokat a kényszerítő helyzetben lévő gyermekeket, akiket a prostitúciós tevékenységen érnek - írta jelentésében Székely László ombudsman. A biztos szerint a rendészeti megoldások erőltetése helyett a gyermekvédelmi rendszer szereplőit kellene megerősíteni, jobban felkészíteni, hogy a veszélyeztetettséget időben felismerjék, érdemben felléphessenek ellene.
Kerítés bűntette és gyermekprostitúció kihasználásának bűntette: Németországban, Katarban és Malajziában futtatott környékbeli fiatal lányokat egy zalai bűnbanda, amelynek tizenkét tagja ellen vádat emeltek, olvasható az Ügyészség honlapján.
Gyermekek szexuális kizsákmányolásával foglalkozó pedofilhálózatot göngyölített fel az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), 84 gyermeket mentett ki az emberkereskedők fogságából.
Schermann Márta Árvaálom címmel rendez dokumentum színházi előadást a Trafóban. A produkció a gyermekprostitúcióval foglalkozik. Az előadásban az esztergomi lánynevelőintézet lakói közül többen részt vesznek, ezért is tanulságos megismerni, hogyan élnek a rácsok mögött.
Gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt emeltek vádat Miskolcon egy 22 éves és egy 17 éves fiatal ellen, akik kiskorú lányokat futtattak - közölte az ügyészség.
Bordélyház fenntartásával elkövetett gyermekprostitúció kihasználása és más bűncselekmények miatt emelt vádat két ember ellen a Szombathelyi Járási Ügyészség - közölte Simon József megyei főügyész pénteken.
Gyermekprostitúció kihasználásának bűncselekménye miatt javasolnak vádemelést a zalai rendőrök egy szlovén férfi ellen, aki két fiatalkorú lánnyal többször is szexuális kapcsolatot létesített Letenyénél - közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kedden