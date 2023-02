Muhari Judit;

2023-02-28 06:30:00

Tiniszex: változott a Fidesz véleménye, pedig Orbán Viktor pártja legalizálta, hogy akár 12 évesen is létesíthetnek nemi kapcsolatot a gyerekek

Aki elmúlt 14, most felnőttel is szabadon együtt lehet.

– Akár már 12 évesen legálisan szexelhetnek a gyerekek, aki pedig elmúlt 14 éves, bárkivel élhet nemi életet, ha nincs erőszak, bántalmazás, kényszerítés, vagy helyzettel, hatalommal való visszaélés a kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a Népszavának a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi tanácsadója.

Gyurkó Szilviát azt követően kerestük, hogy a hétvégi kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a III. kerületben dolgozó pedagógiai asszisztens esetével összefüggésben a gyermekvédelmi törvény újabb szigorításáról beszélt. (Az állásából azóta már elbocsátott asszisztens a TikTokon azt állította, hogy szexuális kapcsolata van egy 15 éves diákkal).

Gulyás Gergely szerint aki egy 14-15 éves fiatallal ilyet tesz, egyértelműen pedofil, és ennek megfelelően is kell vele bánni. Szerinte egyetlen hasonló eset sem maradhat következmények nélkül, ezért is kell áttekinteni a gyermekvédelmi szabályokat, annak szigorítása a kormány, illetve a kormánypárti frakciók feladata. Közben Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa is bejelentette: a gyermeki jogokat érintő jövőbeli visszásságok megelőzéséért hivatalból átfogó vizsgálatot indított a közoktatási intézményekben.

A napokban adott interjút lapunknak Herczog Mária szociológus, aki kifogásolta, hogy nincs arról szó, hogyan akarja a kormány szabályozni az ilyen esetek megelőzését, kezelését, milyen segítséget kapnak az érintett gyerekek, a szülők, a pedagógusok a történtek feldolgozására. Nincs elég pszichológus, pszichiáter, speciálisan képzett szociális munkás, aki képes felismerni és kezelni a bántalmazást, és alig van gyerekterápia, rehabilitáció.

Gulyás Gergely kijelentése most sem terjed ki ezekre a hiányosságokra. A törvény pedig „felmenti” a pedagógusi asszisztenst a szexuális bántalmazás alól, a 15 éves fiatallal – életkora miatt – ugyanis nem tiltott a kapcsolat. A Btk. szerint legfeljebb azért büntethető a férfi, mert „nevelése, felügyelete alatt álló” fiatallal volt viszonya. Egyébként a pedofília meghatározása sem olyan egyszerű; a Btk.-ban ilyen kifejezés nincs, pszichiátriai mentális betegségről van szó, amiről még Gyurkó Szilvia is azt mondta, hogy definiálása nem könnyű. Vannak diagnosztizált, vagy önmagukat pedofilnak tekintő emberek, akik vágyat éreznek gyerekek iránt, de elkövetők soha nem lesznek, és vannak olyan elkövetők, akik nem férnek bele a „pedofil-diagózis” keretébe, mégis elkövetnek gyerekek ellen szexuális erőszakot.

A 2012-ben, a második Orbán-kormány idején módosított Büntető Törvénykönyvvel lépett életbe, hogy egy 12 éves gyerek beleegyezéses szexuális kapcsolatot létesíthet egy másik, 18 évnél nem idősebb fiatallal. (Addig 14 év volt ez a határ). Vagyis, ha két tini, például egy 12 és egy 13 éves fiatal szexelni akar, az rendben van a Fidesz-kormány alatt módosított Btk szerint. Ahogy Gyurkó Szilvia felidézte, az akkori minisztériumi érvelés szerint egyre korábbra tolódik a nemi érés, és egyre több gyerek él nemi életet 12 éves kortól, így a törvény ne kriminalizáljon olyat, ami amúgy is megtörténik.

– Ezt a szabályozást azóta is kritikával illetik a szakemberek – mondta Gyurkó Szilvia. Hiányzik a megfelelő szexuális felvilágosítás a gyerekek életéből, enélkül pedig hiába érettek fizikailag a szexualitásra, lelkileg, érzelmileg és a szexualitással összefüggő egyéb tudásuk alapján felkészületlenek, és így kiszolgáltatottak, sérülékenyek.