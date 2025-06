Úgy tűnik, beérett az iskolai mobilszigor, a szünetekben több a közös játék, többet is beszélgetnek egymással a diákok

Nem minden iskolában tartották be szigorúan a mobiltelefonok használatát korlátozó rendeletet, ám vannak olyan intézmények is, ahol a tanév végére már a telefonok elzárásának pozitív hatásairól számoltak be a pedagógusok – értesült a Népszava.