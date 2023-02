Á. B.;

farsang;Madonna;mentők;

2023-02-28 21:09:00

Madonnára itta magát egy férfi a Dunántúlon, de Mici mackót is el kellett látniuk egy farsangi bulin a mentőknek

Az énekesnő legnagyobb slágerei is elhangzottak a mentőautóban.

Az Országos Mentőszolgálat életmentői országszerte 16 jelmezes buliba kaptak riasztást az idei farsangi szezonban, így volt, akit boszorkány jelmezben és akadt, akit Mici mackó kosztümben láttak el a mentők - közölte oldalán a szervezet.

Egy Közép-dunántúli férfi például Madonnaként szórakoztatta ittasan a társaságot, amikor az önfeledt produkció közben megsérült a bokája. A mentők ellátták sérülését, ám a „beteg” jókedve töretlen volt: még a hordágyon fekve ropta a betanult koreográfiát.

Tavaly pedig egy olyan „művésszel” akadt dolguk a mentőknek Budapesten, aki azt állította magáról, hogy ő Joe Biden, az Amerikai Egyesült Államok 46. elnöke. Kórházba szállítása közben ő is énekelt: a repertoárban volt Elvis Presley, Tina Turner, de Britney Spears: Oops!... I did it again című száma sem maradhatott ki.