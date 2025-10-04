Ruff Orsolya: A Bánatos Madonna (részlet)

Három nyugdíjas barátnő kriminális helyzetben. Vera, Kamilla és Adél ötven éve jóban-rosszban kitart egymás mellett. Egy nap Vera véletlenül kihallgat egy beszélgetést: valaki szemet vetett egy értékes múzeumi műkincsre, a Bánatos Madonnára. És rengeteg pénzt fizetne érte. Vera és a barátnői pedig igazán tudnák mire használni azt a pénzt – ráadásul az akció némi izgalmat is csempészne az eseménytelen életükbe. A szobrot valóban eltulajdonítják: a rendőrség nyomozni kezd, a biztonsági őrt pár nappal később holtan találják. Ruff Orsolya regénye a General Press Kiadó gondozásában jelent meg.