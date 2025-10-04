Három nyugdíjas barátnő kriminális helyzetben. Vera, Kamilla és Adél ötven éve jóban-rosszban kitart egymás mellett. Egy nap Vera véletlenül kihallgat egy beszélgetést: valaki szemet vetett egy értékes múzeumi műkincsre, a Bánatos Madonnára. És rengeteg pénzt fizetne érte. Vera és a barátnői pedig igazán tudnák mire használni azt a pénzt – ráadásul az akció némi izgalmat is csempészne az eseménytelen életükbe. A szobrot valóban eltulajdonítják: a rendőrség nyomozni kezd, a biztonsági őrt pár nappal később holtan találják. Ruff Orsolya regénye a General Press Kiadó gondozásában jelent meg.
A felperesek azzal érveltek: nem vettek volna jegyet Madonna Celebration-turnéjára, ha tudták volna, a koncert késve kezdődik.
A világhírű énekesnő New Yorki otthonában lábadozik a súlyos akár életveszélyt is okozó súlyos fertőző betegségéből.
A világhírű amerikai énekesnő súlyos bakteriális fertőzést kapott.
Az énekesnő legnagyobb slágerei is elhangzottak a mentőautóban.
Az amerikai énekesnő első albuma 40 éve, 1983-ban jelent meg. Ezt nyáron kezdi el ünnepelni Amerikában, ősszel és télen pedig Európában folytatja.
Madonna lesz a sztárvendége az idei tel-avivi Eurovíziós Dalfesztivál döntőjének. Az amerikai sztár két dalt fog előadni a fináléhoz kapcsolódó showműsorban május 18-án.
Madonna bíróság segítségével akarja megakadályozni, hogy New Yorkban elárverezzék Tupac Shakur amerikai rapper börtönből írt levelét, amelyben szakít az énekesnővel - írja a Reuters.
Katy Perry, Nicki Minaj, Miley Cyrus, Rita Ora és Beyoncé is feltűnik Madonna szerdán megjelent Bitch I’m Madonna című videoklipjében.
Az egyik táncosa véletlenül lerántotta Madonnát a Brit Awards színpadáról - a tekintélyes brit zenei elismerés idei díjkiosztó gálája valószínűleg a ceremóniára vendégelőadóként meghívott amerikai szupersztár jókora zuhanásáról lesz híres.
Nem játssza Madonna számait a BBC Radio 1 csatornája, mert az 56 éves énekesnő túl öreg a brit csatorna tizenéves hallgatói számára.
Adam Guerránál 15 éves korában kezdődött a Madonna-kattanás, a férfi azóta 12 év alatt 18 plasztikai műtétet végeztetett el magán, hogy hasonlítson legnagyobb kedvencére - írja neon.hu
Az izraeli rendőrség szerdán letartóztatott egy 39 éves izraeli férfit, akit Madonna dalainak kiszivárogtatásával vádolnak - közölte a Ynet, a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja.
Mike Tyson korábbi nehézsúlyú profi világbajnok ökölvívó is közreműködik Madonna új albumán - derült ki a Rebel Heart című korong frissen közzétett dallistájából.
Elérhetővé tette az interneten készülő új albumának néhány dalát Madonna a Sony Pictures nevű amerikai vállalatot ért hackertámadást követően, amelynek elkövetésével Észak-Koreát vádolja az Egyesült Államok. Az énekesnő néhány dala ugyancsak kiszivárgott az adatlopás során.
Több millió dollár folyt be Madonna ruháiból, egy dzsekije 252 ezer dollárért (62 millió forintért) kelt el egy hírességek relikviáiból rendezett árverésen a hét végén Los Angelesben.