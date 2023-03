B.GY;

Alföldi Róbert;Székely Csaba;

2023-03-01 15:48:00

Idén Székely Csaba Mária országa nyerte el a Kortárs Magyar Dráma-díjat

A történelmi drámát Alföldi Róbert rendezésében a Szegedi Nemzeti Színházban mutatták be.

Idén a Radnóti Zsuzsa Kossuth-díjas dramaturg által alapított Kortárs Magyar Dráma-díjat Székely Csaba Mária országa című történelmi drámája nyerte el, melyet Alföldi Róbert rendezésében a Szegedi Nemzeti Színházban mutattak be. A díjat minden évben a kuratórium Radnóti Zsuzsa, Lőkös Ildikó dramaturg, Csizmadia Tibor rendező, Németh Gábor író, Nánay István színikritikus ítéli oda és a díjátadó helyszíne a Rózsavölgyi Szalon.

Székely Csabát stílusosan Alföldi Róbert méltatta, aki így fogalmazott: „Csaba olyan, mint egy jó pap, aki mélyen és igazul hisz, és éppen ezért a jósága, szeretete az nem szépelgő, hanem kemény, konok, megalkuvást nem ismerő, tisztán és böcsülettel fogalmazó, sokszor bizony szembesítő és könyörtelen. De azt akarja, hogy menjünk együtt oda bele, ami az élet sűrűje, vagy a világ sok igazságtalanságának sűrűje.” Majd hozzátette: „szóval a Mária országáról kellene beszélnem. Hát azt nem nagyon tudok, mert eléggé benne voltam ebben a projektben. Arról tudok beszélni, hogy pont egy olyan időszakban készült, amikor a társadalmi vagy politikai közeg erősen, hogy úgy mondjam, foglalkoztatott bennünket. Hogy mást ne mondjak, meghatározta a létezésünket, mert egyre inkább kétségbeestünk attól, hogy merre tart ez a mi kis szép hazánk. Napról napra szembesültünk és éltünk meg durvábbnál durvább, mondhatni abszurdabbnál abszurdabb eseményeket. Amik, mint állampolgárt, mint magyar állampolgárt, mint gondolkodó lényt, eléggé, hogy úgy mondjam, elkeserítettek és földbe döngöltek. De volt valami reménykedés, hogy hátha, mert ugye jönnek a választások. És jöttek…. Akkor ilyen társadalmi közeg volt. És azóta is ez a közeg van, a reménykedés nélkül.”

A díjátadón egy különdíjat is kiosztottak, ezt a Karaffa című kötetért a Kalligram Kiadó igazgatója, Mészáros Sándor és a Pannon Várszínház igazgatója, Vándorfi László vehette át. Petőfi Sándornak fennmaradt egy drámatöredéke, amelyet gróf Antonio Caraffáról kezdett el írni, de nem tudta befejezni, csupán két jelenettel készült el. A dráma befejezésére kortárs magyar írókat kértek fel, közülük tízen el is készítették a drámájukat és ezek kerültek be a kötetbe.