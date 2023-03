Gy. D.;

korrupció;Európai Parlament;Orbán Viktor;Katarina Barley;Katargate;

2023-03-02 13:51:00

EP-alelnök: Ha korrupt vagy az EP-ben, börtönben végzed, ha a magyar kormányban, miniszterelnök leszel

Katarina Barley keményen odaszúrt Orbán Viktornak.

„Ha korrupt vagy az Európai Parlamentben, akkor bíróság elé kerülsz, és börtönben végzed. De ha a magyar kormányban vagy korrupt, akkor miniszterelnök leszel.” – fogalmazott a Deutsche Welle Conflict Zone című műsorában Katarina Barley, az Európai Parlament (EP) egyik alelnöke.

Ez azután került szóba, hogy a műsorvezető arról kérdezte a német politikust, nem ironikus-e, hogy míg az EU egyik kulcsfontosságú követelése Ukrajnával szemben a korrupcióval szembeni fellépés, addig az EP a Katargate néven elhíresült korrupciós botrányában fuldoklik. Mint arról a Népszava is beszámolt, a gyanú szerint a katari és a marokkói hatóságok korábban lefizették az EP néhány jelenlegi és korábbi képviselőjét, valamint munkatársát, hogy számukra kedvezően befolyásolják az uniós döntéshozatalt. Több tisztségviselőt is letartóztattak, köztük Eva Kaili volt EP-alelnököt is.

A műsorvezető megkérdezte azt is, az ügy nem jelent-e „óriási csapást” az EP presztízsére nézve. Barley erre azt válaszolta, hogy „teljes mértékben, de ott, ahol hatalom van, és ahol politika van, sajnos mindig nagy a korrupció veszélye”.

– fogalmazott Katarina Barley.

Az EP-alelnök elmondta, teljes mértékben megdöbbentette az, ami kiderült kollégájáról, Eva Kailiről. Bár soha nem jött ki túl jól vele, soha nem tudta volna elképzelni, hogy pénzzel megtömött bőröndökön ül. – De ahogy mondtam, most az a kérdés, hogy miként kezeljük ezt, és hogy legelőször is ezzel foglalkozzunk. Kailit napokon belül minden funkciójából felmentették. Másodszor, a belga hatóságok letartóztatták, és még mindig őrizetben van. Harmadszor pedig, még most is tart az a folyamat, hogy megvizsgáljuk az összes, már eddig is eléggé szigorú szabályainkat, megvizsgáljuk a kiskapukat, és bezárjuk őket – jelezte.

A korrupcióval, pénzmosással és szervezett bűnözéssel gyanúsított hálózat feje az olasz Pier Antonio Panzeri egykori európai parlamenti képviselő volt, aki a Fight Impunity nevű brüsszeli székhelyű nemzetközi szervezetet vezette. A civil szervezet a bűncselekmények egyik fedőszerveként működhetett, amelyen keresztül tisztára moshatták a kenőpénzeket. A belgiumi nyomozók lekapcsolták egy másik civil szervezet, a No Peace without Justice vezetőjét is, Niccolò Figà-Talamancát is, őt azonban később szabadon engedték.