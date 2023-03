P. L.;

Videó;Magyar Honvédség;közpénz;alezredes;Veres István;Novák Katalin;

2023-03-02 15:37:00

Novák Katalin megrendelte, az adófizetők pedig kifizették a 40 nap alatt alezredessé avanzsáló férje imázsvideóját

Veres Istvántól eltérően egy átlagos földi halandót húsz év kiemelkedő katonai szolgálat után ér hasonló megtiszteltetés.

Egészen rendkívüli, de válaszolt Novák Katalin köztársasági elnök hivatala a Magyar Hang kérdésére, amely azt firtatta, ki rendelte meg az államfő férjének, Veres Istvánnak a katonaheteiről szóló filmet.

A téma azért keltett feltűnést, mert - amint arról lapunk is beszámolt - Veres István egy 40 napos katonai kiképzést követően ejtőernyőzött alezredesi fokozatig, amely megtiszteltetés egy átlag földi halandót alaphangon húsz év kiemelkedő katonai szolgálat után ér. A kinevezésben illetékes MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság ráadásul elég gyenge lábakon álló indoklást adott a kivételezésre: „Veres István Úr önkéntes műveleti tartalékos katonaként alezredesi rendfokozatra szerződött. Ebben az állománykategóriában ez a rendfokozat megközelítőleg tükrözi a végzettségét, szakmai tapasztalatait, iskoláit, valamint a közjogi szerepét” - írták korábban egy kommentelőnek reagálva a Facebookon.

Veres István eskütételét és képzését egy rövidfilm is végigkísérte, ennek hátteréről érdeklődött a lap. A Köztársasági Elnöki Hivatal költségeket érintő válasza a következő:

Magyarra fordítva ez azt jelenti, hogy az alkotás valószínűleg közpénzből készült, azt azonban nem árulták el, hogy mennyiből. Arra a kérdésre, hogy Verest milyen előzetes katonai tapasztalatai tették alkalmassá az alezredesi rendfokozatra, az államfői hivatal a Magyar Honvédség magyarázatához hasonlóan reagált: az indoklás szerint a first gentleman „teljesen megfelel az iskolai végzettsége, szakmai tapasztalata, civil szakmai beosztása, valamint életkora alapján az alezredesi hadi beosztású hely betöltésére, az ehhez szükséges kiképzést elvégezte”.

A Sándor-palota azt is írta, hogy önkéntes műveleti tartalékosként Veres Istvánt nettó 200 ezer forintos rendelkezésre állási díj, aktív szolgálata alatt pedig a főtiszteknek járó nettó bő 460 ezer forint illeti meg, ezt a pénzt azonban teljes egészében a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány részére ajánlja fel. A gesztus tényleg nagylelkű, de - amint azt a Magyar Hang is megjegyzi - az államfő férje mellesleg a Magyar Nemzeti Bank pénz-és devizapiaci igazgatója, így valószínűleg azért amúgy sem rágja a küszöböt. Egyébként meg ha mégis anyagi gondjai támadnának, úgy valószínűleg az államfő frissen megemelt, havi bruttó bő négy és fél milliós illetményéből is kijönnek valahogy, na meg a nyolc ingatlanból, amely a nevén van.

A Sándor-palota mindemellé tagadta, hogy összeférhetetlenség állna fenn azáltal, hogy az alezredessé kinevezett Veres István jelen állás szerint egyszerre tölt be vezető pozíciót a Magyar Honvédségnél és a kormánytól, valamint politikai ciklusoktól elvilekben független Magyar Nemzeti Banknál.