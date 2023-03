Korom Milán;

Forma-1;Bahreini Nagydíj;Max Verstappen;

2023-03-03 10:13:00

Minden Verstappen mellett szól

Vasárnap rendezik a 2023-as, rekord hosszúságú, 23 futamból álló szezon első versenyét. A tesztek alapján a címvédő Red Bull kiemelkedő, de talán korai lenne leírni a Ferrarit és a Mercedest.

Bahreinben már az utolsó simításokat végzik, pénteken – magyar idő szerint 12.30-kor – megkezdődik a 2023-as Forma-1-es szezon az első szabadedzéssel. Cikkünkben a legfontosabb változásokat, tudnivalókat foglaltuk össze.

HELYSZÍNEK

Rekordhosszú, 23 futamból álló szezon elé nézünk. Katar tavaly a labdarúgó világbajnokság miatt került ki a naptárból, a mezőny idén viszont visszatér Loszaílba. Az Ukrajna ellen háborút folytató Oroszország továbbra is tiltólistán van, s idén Franciaországba sem látogat el a mezőny, de a helyi szervezők bíznak benne, hogy rotációban visszakerülhetnek majd. A Kínai Nagydíjat az országban életben lévő szigorú Covid-szabályok miatt kellett törölni, ellenben az Amerikai Egyesült Államokban idén három futam is lesz. Austin már nem ismeretlen helyszín, Miami tavaly debütált, idén pedig Las Vegas is bemutatkozik.

SZABÁLYOK

A Forma-1 tavaly jelentősebb szabályváltozásokon esett át, ennek következtében kezdtek el pattogni az autók. Bár a szezon végére alapvetően mindegyik istálló megbirkózott a problémával, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) úgy döntött, a padlólemezt, valamint a diffúzor földtől számított magasságát 15 milliméterrel meg kell emelni. Látványosabb változás, hogy a korábbinál jóval szélesebb tükrök kerültek az autókra, valamint egy új típusú kemény gumikeveréket is használni fognak. Szintén az abroncsokat érintő változás: két egyelőre meg nem nevezett hétvégén a megszokottól eltérő időmérő edzést fognak lebonyolítani. A csapatoknak az időmérő első etapjában kötelező lesz a kemény, a másodikban a közepes, a harmadikban pedig a lágy abroncsot használniuk. Az idei évre (2014 óta először) csökkentették az autók minimális tömegét, ami 798 helyett csak 796 kilogramm.

RED BULL

A Red Bull 1,7 millió fonttal lépte át a 2021-es költségsapkát, ezért minden más csapatnál kevesebb ideig tesztelhet idén a szélcsatornában. Ennek ellenére egyelőre az energiaitalosok nagyon ütőképes és megbízható autóval tértek vissza 2023-ra, a Bahreinben múlt héten tartott háromnapos teszt során Sergio Pérez volt a leggyorsabb. A címvédő istálló változatlan pilótafelállással vág neki a szezonnak, s talán ez az egyetlen pont, amely problémát okozhat. Mint ismert, a tavalyi szezonzárón a már kétszeres világbajnok Max Verstappen a csapat utasítása ellenére nem engedte el a vb második helyéért csatázó mexikóit, aki csütörtökön kijelentette: ha nem kap támogatást a pályán a hollandtól, amikor szüksége lesz rá, akkor ő sem fogja segíteni csapattársát.

FERRARI

Mattia Binotto állásába került, hogy a Ferrari a tavalyi szenzációs szezonkezdet után hamar lemaradásba kerül a Red Bullokhoz képest. Az Alfa Romeótól érkező Frédéric Vasseur januárban vette át az irányítást, s alighanem kell még néhány hónap, mire a keze munkájának eredményének látszata lehet. A maranellói alakulat a teszteredmények alapján második erőnek tűnik a Red Bull mögött. Az autó egyenesbeli sebessége talán jobb, ám ez Charles Leclerc és Carlos Sainz Jr. számára még kevés lehet a trónfosztáshoz.

MERCEDES

A 2014 és 2021 között zsinórban nyolc konstruktőri vb-címet nyerő Mercedes a tavalyi jelentős szabályváltozásokra nem jól reagált, Lewis Hamilton és George Russell is nagyon sokáig szenvedett az autó pattogásával. A kezdeti pocsék eredmények után a szezon második fele jobban alakult, Russell futamot is tudott nyerni, ugyanakkor az érdemi áttörés egyelőre várat magára. A Mercedes továbbra is kitart keskeny oldaldobozos egyedi megoldása mellett, s nem kezdett a Red Bull másolásába. A hétszeres világbajnok, 38 éves Hamilton szerződése a szezon végén lejár. Bár a téli szünet során arról lehetett hallani, további két évre aláír, ám könnyen lehet, ha nem tud ismét futamgyőzelmekért, vb-címért küzdeni az idén, akkor mégis a visszavonulás mellett dönt.

ASTON MARTIN

A Red Bulltól érkezett Dan Fallows segítségével a korábbinál sokkal ütőképesebb autót sikerült megépíteni, a középmezőnyből a Mercedes közelségébe kerülhetett az Aston Martin. A visszavonuló négyszeres világbajnok Sebastian Vettel helyére érkező kétszeres világbajnok Fernando Alonso is új lendületet adhat a csapatnak. A silverstone-i istállónál ugyanakkor aggodalomra adhatott okot, hogy Lance Stroll kerékpárbalesete miatt kihagyta a múlt heti tesztet. Csütörtökre aztán eldőlt, a kanadai pilóta pénteken már autóba tud ülni.

ALPINE

A francia istálló két hazai versenyzővel vág neki a szezonnak, a távozó Alonso helyére Pierre Gasly-t szerződtették Esteban Ocon mellé. Hiába honfitársak, a két pilóta egyáltalán nem szívleli egymást, mindez pedig problémát jelenthet majd a szezon során. A bahreini tesztek alapján az Alpine-t lehet legkevésbé pozícionálni, ugyanis a francia-angol csapat egyáltalán nem használta a lágyabb keverékű gumikat.

ALFA ROMEO

Az Alfa Romeo idén is Valtteri Bottast, valamint Csou Kuan-jüt küldi csatába. A Mercedesnél hosszú éveket eltöltő finn pilóta szerint legalább 50 százalékkal jobb az idei autó, igaz, vannak még megbízhatósági problémák vele. Hogy Bottas nem a levegőbe beszélt, jól jelzi, hogy a második tesztnapon kínai csapattársa volt a leggyorsabb. A Ferrarihoz távozó Vasseur helyét a McLarentől érkező Alexander Seidl vette át.

HAAS

„Visszagondolva ez volt a valaha futott legjobb tesztünk” – jelentette ki Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke. Az amerikai istálló 2023-ra a rutinra voksolt: a 30 éves Kevin Magnussen mellé a 35 éves Nico Hülkenberget szerződtette. A távozó Mick Schumacher eközben a Mercedesnél kapott tesztpilóta állást. A tíz istálló közül a Haas a negyedik legtöbb kört tette meg, emellett pedig az is jó hír a csapat számára, hogy a MoneyGram révén újra van főszponzora a csapatnak.

MCLAREN

Miközben a legtöbb csapat előrelépett, addig a McLarennél már kongathatják a vészharangokat. Az istálló új csapatvezetője, Andrea Stella megcélozta, hogy a szezon során vissza akarnak térni a legjobb négybe, ám ez koránt sem lesz egyszerű. A csapat több alkalommal szembesült különböző műszaki problémákkal, s az autó teljesítménye is elmaradt a várakozásoktól. Mindez Lando Norrist annyira megviselte, hogy dühében ököllel ütötte a falat Bahreinben. A 23 éves brit új csapattársat kapott a 21 esztendős Oscar Piastri személyében. A 2021-ben F2-es bajnoki címet szerző ausztrál honfitársát, Daniel Riccardo helyét veszi át.

ALPHA TAURI

Pierre Gasly távozásával nem feltétlenül járt rosszul az Alpha Tauri, ugyanis sikerült a helyére szerződtetni Nyck de Vriest. A 28 éves holland az F2 után a Forma-E sorozatot is megnyerte, s hiába élvezte a Mercedes támogatását, ez idáig nem sikerült üléshez jutnia. Alexander Albon tavalyi vakbélproblémája miatt egy futam erejéig beülhetett a gyengécske Williamsbe, amellyel egyből kilencedik lett. A japán Cunoda Juki tehát egy igencsak erős társat kapott maga mellé. Szintén az Alfa Taurival kapcsolatos: a csapatfőnök, Franz Tost tagadta azon sajtóhíreket, amely szerint a Red Bull el szeretné adni „fiókcsapatát”.

WILLIAMS

George Russell után tavaly Alexander Albon is alaposan beárazta Nicholas Latifi teljesítményét. A kanadai pilóta hiába hozott jelentős pénzt az istállóhoz, a brit alakulat Logan Sargeant szerződtetése mellett döntött. A 22 éves amerikai tavaly negyedikként zárt az F2-ben, ugyanakkor a leigazolása mellett szólt, hogy az Egyesült Államokban egyre nagyobb érdeklődés övezi az F1-et, idén Austin és Miami mellett Las Vegasban is hazai pályán versenyezhet. Jost Captio lemondása után James Vowles lett a csapatfőnök, technikai igazgatója viszont továbbra sincs az alakulatnak.

IRÁNYÍTÁS

Mohammed ben Szulajem, az FIA elnöke februárban bejelentette, visszalép az F1 vezetésétől és inkább stratégiai kérdésekkel foglalkozik. Az egyesült arab emírségekbeli sportvezető azt követően hozta meg döntését, hogy elmérgesedett a viszonya a csapatokkal, mivel a hatáskörét túllépve akart beleszólni bizonyos dolgokba. A sorozat felelőse az FIA együléses sorozatokat felügyelő igazgatója, Nikolasz Tombazisz lett.