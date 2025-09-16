Barsi Balázs, a Mozdonyvezetők Szakszervezetének elnöke szerint ami a sápi vonatszerencsétlenséget illeti, sajnos az a valóság, amit Hadházy Ákos, illetve a vizsgálati jelentés állít.
Múlt pénteken tartották meg Görögország történetének legnagyobb tüntetését, több százezren követelték az athéni kormánytól a két évvel ezelőtti vasúti szerencsétlenség tisztázását.
A miniszterelnök emberi mulasztással magyarázza a történteket, miközben a demonstrálók szerint régóta problémát jelent az elöregedett vasúthálózat és az alulfizetett személyzet. Az igazolt halálos áldozatok száma eközben 57-re emelkedett.
A viharos szél egy személyvonathoz vághatta egy teherszállító tetejét. Legalább hatan meghaltak és 16 ember megsérült.
Az áldozatok mellett a balesetnek 318 sérültje is van a rodostói szerencsétlenségnek.
Kisiklott egy nyersolajjal teli tartálykocsikat szállító vasúti szerelvény hétfőn a Nyugat-Virginia államban. Egy ház és a 109 tartálykocsi közül legkevesebb 14 kigyulladt, kettő pedig a részben befagyott Kanawha folyóba gurult. A helyszínen több detonáció történt, a rendőrség szerint 9-10 kocsi robbanhatott fel. A baleset miatt két közeli települést, Armstrong Creeket és Boomert ki kellett üríteni.