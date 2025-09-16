Súlyos vasúti szerencsétlenség - Nyersolajjal teli tartálykocsik égtek

Kisiklott egy nyersolajjal teli tartálykocsikat szállító vasúti szerelvény hétfőn a Nyugat-Virginia államban. Egy ház és a 109 tartálykocsi közül legkevesebb 14 kigyulladt, kettő pedig a részben befagyott Kanawha folyóba gurult. A helyszínen több detonáció történt, a rendőrség szerint 9-10 kocsi robbanhatott fel. A baleset miatt két közeli települést, Armstrong Creeket és Boomert ki kellett üríteni.