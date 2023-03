nepszava.hu;

Kína;világbajnokság;gyorskorcsolya;Dél-Korea;Liu Shaolin Sándor;Liu Shaoang;

2023-03-02 22:37:00

Hiába váltottak országot a Liu fivérek, a jövő heti világbajnokságon kínai színekben sem léphetnek jégre

Állítólag valamilyen adminisztrációs hiba miatt nem nevezték a magyar olimpiai bajnokokat.

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang kínai bemutatkozása tovább várat magára, a magyar színekben olimpiai bajnoki címeket szerző testvérpár kihagyja a jövő heti dél-koreai rövid pályás gyorskorcsolya-világbajnokságot is – írja a Sportal, hozzátéve, tavalyi döntésük után, amely szerint a jövőben Kínát kívánják képviselni, követve edzőjüket, Csang Csing Linát, várhatóan idén őszig világversenyen őszig nem is fognak kínai színekben bemutatkozni.

– Beszéltem velük, és Shaolin már ott is lehetne a világbajnokságon, de azt mesélte, hogy valamilyen adminisztrációs ügy miatt végül lecsúsztak a kínaiak a nevezéséről. Úgyhogy ez az oka annak, hogy továbbra is várni kell a bemutatkozásra. Számukra ráadásul ezzel véget is ért a szezon – nyilatkozta az ügyről Burján Csaba, aki Knoch Viktorral és Liu fivérekkel együtt a 2018-as váltó tagjaként olimpiai bajnok lett.

A magyar-kínai Liu fivérek 2018-ban a férfi váltó olimpiai bajnoki diadalával írtak történelmet, míg tavaly Shaoang az első egyéni téli olimpiai aranyéremmel is megörvendeztette hazánkat. Az ősszel azonban hetek alatt lezárták magyar pályafutásukat, majd gyorsított eljárásban a kínai állampolgárságot is megkapták még az év vége előtt.

A tavaly nyárig a magyar válogatott sikeréért dolgozó Csang Csing Linát mindenáron követő testvérpár távolmaradásától függetlenül is lesz honosított gyorskorcsolyázó a kínaiaknál. Ugyanis a korábban dél-koreai színekben olimpiai bajnoki címet szerző, de bizarr zaklatási ügybe keveredő Lin Hszio-csün bizalmat kapott a kapitánytól, és Liuékkal ellentétben – négy év kihagyás után – ott lesz a vb-n kínai szerelésben.