Hompola Krisztina;

Ben Affleck;rabszolgatartó;Barbadosz;Benedict Cumberbatch;

2023-03-05 10:12:00

Örökölt bűn: Benedict Cumberbatch és a rabszolgatartó hetedik ükapa

A XVI. századtól kezdve a gyarmatosítók világszerte 12,5 millió embert hurcoltak el főleg Afrikából és a karibi térségből, majd kényszerítettek rabszolgamunkára. A brit Cumberbatch család már az 1700-as évektől kezdve több száz rabszolgát dolgoztatott barbadosi cukornádültetvényein. A Daily Mailnek nyilatkozó történész szerint „a virágzó ültetvény kegyetlen brutalitásáról volt híres, a rabszolgákat halálra dolgoztatták. A családtagok nemcsak a birodalom legvagyonosabb 1 százalékához, hanem ebből is a legtehetősebb 1 százalékhoz tartoztak.” Ezért a tavaly függetlenné vált Barbados mai árfolyamon 3,6 millió fontos jóvátételt is kérhetne a kétszeres Oscar-díjas Benedict Cumberbatch családjától, amit a világhírű színész a vagyonából akár ki is tudna fizetni. De tartozik-e felelősséggel az ősei bűneiért?

„– Ford gazda tisztességes ember.– Rabszolgákat tart.– A körülményekhez mérten…– A körülményekhez mérten rabszolgákat tart.”

A körülményekhez mérten tisztességes Ford ültetvényes szerepében Benedict Cumberbatch látható a 12 év rabszolgaság című filmben. A Steve McQueen rendezte, 2014-ben három Oscar-díjat – legjobb film, legjobb adaptált forgatókönyv (John Ridley) és legjobb női mellékszereplő (Lupita Nyong’o) – nyert alkotás éppúgy különös jelentőséget kapott tavaly december végén, ahogy a 2007-ben készült A szabadság himnusza is. Közvetlenül az új év előtt ugyanis a brit The Telegraph arról számolt be, hogy az Oscar-díjra jelölt színésznek és családjának jóvátételi követelésekkel kell szembesülnie rabszolgatartó őseik miatt.

Kísért a gyarmati múlt

Az 1700-as években Benedict Cumberbatch hetedik ükapja, Abraham Cumberbatch két nagybirtokot vásárolt az akkori brit gyarmat, Barbados területén. A cukornádültetvényen a Cumberbatch család több száz rabszolgát tartott. Amikor 1833-ban a Brit Birodalom nagy részén eltörölték a rabszolgaságot, a kormány a magántulajdon szentségét az igazságosság elé helyezve, a volt rabszolgatartókat kárpótolta pénzügyi veszteségeikért. A kompenzációt azonban nem terjesztette ki a korábban rabszolgaságban élő emberekre vagy leszármazottaikra, azaz a valódi áldozatokra.

A karibi térség mindössze 430 négyzetkilométer területű és 281 ezres lakosságú állama, Barbados 1966 novemberében lett független állam a Brit Nemzetközösségen belül. Ötvenöt évvel később, 2021 novemberében a parlament döntése után köztársasággá vált, és lezárta négyszáz éves gyarmati örökségét. A barbadosi rendszerváltás automatikusan magával hozta a történelmi bűnökkel, sérelmekkel és örökséggel való szembenézést, a kárpótlás lehetőségének felvetését, éppúgy, ahogy Magyarországon 1990-ben az Apák és fiúk címmel elhíresült vitát.

A személyekre kihegyezett kampány viszont Barbadoson egyelőre alig vette kezdetét. „A mai napig sem a Karib-tengeri Közösség jóvátételi bizottsága, sem Barbados nem emelt hivatalosan jóvátételi követelést egyetlen európai családdal szemben sem” – írta David Comissiong barbadosi politikus, aktivista a Barbados Today című lapban. Hozzátette: inkább jogi személyekre – kormányokra vagy cégekre – koncentrálnak, mint családokra. Ennek némileg ellentmond ugyanakkor, hogy a barbadosi kormány fontolgatja, hogy egy gazdag brit konzervatív képviselő legyen az első olyan személy, aki jóvátételt fizet ősének a rabszolgaságban játszott kulcsfontosságú szerepéért. Eszerint arra kérnék Richard Drax tory párti parlamenti képviselőt, hogy a XVII. századból örökölt, rabszolgamunkával létesített cukorültetvényt adja vissza Barbadosnak, hogy azt afroközpontú múzeummá alakítsák, a birtok nagy részét alacsony jövedelmű családok szociális elhelyezésére használják. Az is megfogalmazódott, hogy Richard Drax fizesse ki a munkálatok egy részét.

Pénzt vagy elveket

Politikai vitákban és az online térben sokan felvetették az 1976-ban arisztokrata családba született Benedict Cumberbatch felelősségét is. A színész sosem titkolta családjának korántsem szeplőtlen múltját. Egy 2007-es interjújában megjegyezte, hogy szintén színész édesanyja azt ajánlotta neki, hozzá hasonlóan ne használja vezetéknevét, így elkerülheti az esetleges jóvátételi követeléseket. Ám ő nem tagadta meg hetedik ükatyját, és nem dobta el a nevét.

A Cumberbatch családnak a rabszolgaság eltörlésekor az Egyesült Királyság hatezer font kárpótlási díjat fizetett, ami átszámolva ma 3,6 millió fontnak (több mint 1,5 milliárd forintnak) felelne meg. A hírességek pénzügyeiről beszámoló Celebrity Net Worth szerint Cumberbatch vagyona 40 millió dollár, csaknem tízszerese a felvetett kártérítés összegének. Ám a politikusok, értelmiségiek és közéleti szereplők gondolkodásának és vitáinak középpontjában nem összegek, hanem elvek állnak. „Sok Cumberbatch él egykori karibi gyarmatainkon – nyilatkozta a színész. – Amikor őseik elvesztették afrikai nevüket, gazdáikról nevezték el magukat. Az amerikai bíróságokon zajlanak jóvátételi tárgyalások. Vannak barátaim, akik részt vesznek az emberiség története e fontos sebének kutatásában, és beszélgettem velük erről. Érdekes kérdés, hogy mennyire kell hajlandónak lenni a kárpótlásra. Úgy értem, ez nem olyan, mintha hasznot húznék a szenvedésből – nem olyan, mintha náci pénzről lenne szó.”

Tudatos vezeklés

Cumberbatch ugyanakkor sajnálatát fejezte ki családja múltja miatt, s egyfajta bocsánatkérésnek szánta, hogy elvállalta a rabszolgatartás eltörléséért küzdő William Pritt brit miniszterelnök szerepét Michael Apted A szabadság himnusza című filmjében. Sokan tartják a sors fintorának, ám az is tudatos, szintén egyfajta bűnbocsánatként hozott döntése volt, hogy egy rabszolgatartó szerepét játszotta a 12 év rabszolgaság című filmben.

A világhírű színész nem 2007-ben adta először tanújelét társadalmi felelősségtudatának. Volt önkéntes egy tibeti kolostorban az indiai Dardzsilingben, támogat rákgyógyítást kutató, árva gyermekek ellátását és állatvédő alapítványt. Tavaly tavasszal pedig egy Ukrajnából menekülő családot fogadott be, és más menekülteket is segít az Egyesült Királyságban lakhatásuk költségeinek fedezésével, és erre buzdított másokat is. A tavaly márciusi British Academy Film Awards sajtótájékoztatóján arra kérte a hollywoodi tehetségeket, hogy adományozzanak, és sürgessék a szigetország politikusait, hogy hozzanak létre menekültügyi létesítményeket.És bár Benedict Cumberbatch személyesen minden valószínűséggel nem fog Barbados jóvátételi követeléseivel szembesülni, a lelkiismeret-furdalását újabb próbáknak vetették alá. Vezekelhet egy kétszáz évvel ezelőtt élt Cumberbatch bű­neiért.