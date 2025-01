Örökölt bűn: Benedict Cumberbatch és a rabszolgatartó hetedik ükapa

A XVI. századtól kezdve a gyarmatosítók világszerte 12,5 millió embert hurcoltak el főleg Afrikából és a karibi térségből, majd kényszerítettek rabszolgamunkára. A brit Cumberbatch család már az 1700-as évektől kezdve több száz rabszolgát dolgoztatott barbadosi cukornádültetvényein. A Daily Mailnek nyilatkozó történész szerint „a virágzó ültetvény kegyetlen brutalitásáról volt híres, a rabszolgákat halálra dolgoztatták. A családtagok nemcsak a birodalom legvagyonosabb 1 százalékához, hanem ebből is a legtehetősebb 1 százalékhoz tartoztak.” Ezért a tavaly függetlenné vált Barbados mai árfolyamon 3,6 millió fontos jóvátételt is kérhetne a kétszeres Oscar-díjas Benedict Cumberbatch családjától, amit a világhírű színész a vagyonából akár ki is tudna fizetni. De tartozik-e felelősséggel az ősei bűneiért?