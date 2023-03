D. A.;

2023-03-03 07:35:00

Folytatják a nyomásgyakorlást az orvosok, 24 óra alatt ötezren erősítették meg a kamarához tartozásukat

A tagságukat megerősítők száma folyamatosan emelkedik.

Öt-tízezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes - állítja Álmos Péter, a kamara alelnöke a MedicalOnline szakportálnak adott interjúban. Aki beszélt arról is, hogy csütörtök estig már közel ötezren jelezték belépési szándékukat az „új” kamarába, és a tagságukat megerősítők száma folyamatosan emelkedik. Nyugdíjas, már nem aktív kollégák,külföldön dolgozó magyar orvosok is kérik a felvételüket vagy csatlakoznának támogatóként, és még volt vagy leendő betegeinktől is érkezett felajánlás önzetlen segítésre.

Hozzátette: „Céljaink nem változnak, a nyomásgyakorlás tovább zajlik, folytatni fogjuk az önként vállalt túlmunkaszerződések letétbe helyezését. Ha ezt csak néhány ezren megteszik, az több mint elég. „Mi, akik ma a kamara elnökségét adjuk, egykor aktivistaként kezdtük el építeni az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoportot, az abból kinövő Újratervezést. Felléptünk a paraszolvencia ellen, sikerre vittünk kampányokat a kórházi fertőzések megelőzése és más apróbb ügyek mellett. Civilként szabadabban tudtunk megnyilvánulni, nem kellett ügyelnünk a politikai korrektségre,viszont a kamara vezetőiként ez sokszor meghatározó szempont voltszámunkra a megszólalásokban, befolyásolta a tevékenységünketés döntéseinket. A hazai politikai berendezkedés viszonylag szűkmozgásteret adott a kamarának, ami most sokkal tágabbá vált. A hatalom számára a hivatalokat sokkal könnyebb bezárni, mint egyfüggetlen ellenállást megtörni. Ettől a megkönnyebbülés” - mondta a portálnak.

Úgy vélte: rendkívül érdekes volt belülről látni azt a műveletet, amelyet nagy empátiával ugyan, de kívülről szemléltek például a Magyar Tudományos Akadémia esetében, hogy micsoda hatékonysággal megy át a sajtón egy valótlan tényállítás, és hogyan sokszorozódik. Az bosszantott, hogy hiába a gyors cáfolat, ezt a folyamatot nem lehetett utolérni. Ugyanakkor afelett azért ne lépjünk át nagyvonalúan, hogy a kormányzat nem egy öncélú klubot akar ellehetetleníteni, hanem egy állami alapfeladatához, az állampolgárok egészségének biztosításához hozzájárulófontos köztestület – nem véletlenül – kemény fellépését, visszajelzését akarja félresöpörni azt üzenve, hogy a gyógyítást illetően a gyógyítók ne fogalmazzanak meg saját,ellentétes véleményt. Ezzel az állampolgárokat károsítjákmeg.

Arra a felvetésre, hogy a kamara korábbi elnöke, Éger István ugyan példastatuálásnak nevezte a kormány eljárását, de azt is mondta, vállalhatatlan volt a kamara részéről az „ügyeleti cirkusz” kirobbantása, hiszen az állam úgyis kikényszerítheti az ügyeletet. És Éger szerint a tárgyalások folytatása jobb taktika lett volna, Álmos Péter azt válaszolta: Éger István országos küldött, a februári közgyűlésen is elmondhatta volna ezt a véleményét, de nem tette meg. Elnöksége idején pedig bizonyította, hogy a tárgyalás, mint eszköz, mennyire hatékony, hiszen 16 éves vezetése alatt a kamara nem ért el érdemi eredményeket. Mi azon dolgozunk, hogy legyen funkciója a szervezetnek, hogy ne díszpozíciókat osztogassunk, hanem legyen például alapellátási felelős, finanszírozási, jogi, szakmai tagozatok. A szerkezet átalakítási folyamatot egy új költségvetés nagy valószínűséggel segíteni fogja, mert a mostani struktúrában nagyon sok pénz megy el a megörökölt, korszerűtlen struktúra fenntartására.