Álmos Péter MOK-elnök: Vannak olyan területek, sérelmek, amelyek továbbra is rendezést igényelnek

A Magyar Orvosi Kamara frissen megválasztott vezetője gy véli, a konfrontáció kerülésével nehezen elképzelhető a hatékony érdekképviselet, de ez nem asztalborítást jelent. Szerinte publikus jövőkép nélkül nem mehet súrlódás nélkül az átalakítás. Interjú.