Á. B.;

korrupció;Trócsányi László;Völner Pál;Schadl György;

2023-03-03 09:28:00

„Gyurinak szólni, Trócsányi ügye hogy áll!” - Ez a bejegyzés olvasható Schadl György bizalmasának naplójában

Völner Pál és egy megvádolt végrehajtó is szeretné, ha a volt tárcavezetőt meghallgatná a bíróság.

A korábbi igazságügyi miniszter, Trócsányi László neve is felbukkan Schadl György sofőrjének és asszisztensének egyik naplóbejegyzésében - derül ki a 24.hu cikkéből.

M, Viktor a korrupciós ügy negyedrendű vádlottja, s a telefonjáról lementett adatok szerint ő volt az, aki a végrehajtói kar elnökének különféle ügyeint intézte. Külön érdekes, hogy Schadl György letartóztatása előtt, 2021. novemberének elején az alábbi bejegyzés olvasható:

Az emlékeztető egy kívülálló számára nem sok információval szolgál, ám a beavatottak feltehetően tudják, miről is van szó pontosan. A fideszes politikus - aki jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem rektora - ekkor már két és fél éve nem volt tárcavezető, ekkoriban Brüsszelben politizált, mint EP-képviselő. Így egyelőre az is homályos, hogy milyen kapcsolata volt Schadl Györggyel. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mivel mind Völner Pál, mind az egyik vesztegetéssel vádolt végrehajtó is azt indítványozta a bíróságon, hogy hallgassák meg Trócsányi Lászlót.

A portál kereste az érintettet is, aki elismerte, hogy egyszer, egy szakkérdésben egyeztetett a kar elnökével, ám azt nem közölte, hogy miről beszéltek. „A végrehajtók kinevezésének szabályait a minisztérium szervezeti és működési rendjének szabályzata tartalmazta, ennek alapján egyedi végrehajtói kinevezéssel nem foglalkoztam.

- fogalmazott írásban adott válaszában Trócsányi László.

Még egy kicsit várni kell arra, hogy a volt igazságügyi minisztert (s a jelenlegit) meghallgatja-e a bíróság, ugyanis májusban ér véget az előkészítő ülés, s kezdődik meg a rendszerváltás utáni legnagyobb korrupciós ügy tárgyalása.