Muhari Judit;

2023-03-04 06:30:00

Napi 24 órás műszakban dolgoznak éhbérért, és már nem bírják az otthonápolási díj érdemi emelése nélkül

Legalább 50 ezer támogató aláírást szeretnének összegyűjteni civilek az otthonápolási díj érdemi emeléséért. Lapunknak három érintett mesélt a mindennapi nehézségekről.

A hozzátartozóikat – például a házastársukat, szülőjüket – otthon ápolók legalább a minimálbérrel megegyező összeget, nyugdíj mellett is járó díjazást, illetve jogviszonyuk szolgálat idő helyett munkaviszonnyá alakítását kérik. A Tisztességes megélhetést az ápolóknak elnevezésű petíciót Orbán Viktor kormányfőnek, Pintér Sándor belügyminiszternek és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak címezték a civilek, akik legalább 50 ezer aláírást szeretnének összegyűjteni.

– A bruttó 45 665 forint, az emelt 68 500, illetve a kiemelt 82 200 forint ápolási díj méltatlan, és nem mérhető az akár egész napos feladat terheihez – hívták fel a figyelmet. De nemcsak magukért, hanem a gyermekeiket ápoló szülőkért is szót emelnek. Az egyik szervező emlékeztetett: évekkel ezelőtt több civil szervezet fogott össze, ennek eredménye lett, hogy a kormány 2019-ben bevezette a gyermekek otthongondozási díját. Egy ideig úgy tűnt, legalább a beteg gyermekeiket gondozó szülők anyagi helyzete könnyebb lesz. A gyerekeket szakértők vizsgálták/vizsgálják, mert a ma már a minimálbérrel azonos összeget csak az önmagukat ellátni képtelen gyermekek szülei kaphatják meg. Ám, ha a gyerek önállóan fel tud öltözni, képes egyedül használni a wc-t, már önellátónak számíthat, és nem jár utána a magasabb összeg, ahogy akkor sem, ha valamilyen nappali ellátást nyújtó intézménybe jár. Ebben az esetben a szülők ápolási díjat kapnak,

Zsuzsanna 2006 óta ápolja az édesanyját, aki 1995-ben kapott stroke-ot. Az idős asszony féloldala lebénult, és ugyan a rehabilitáció után rövid időre valamennyit javult az állapota, később elkezdődött a hanyatlás. Gyakran elesett, és a demencia tünetei is megjelentek. Ma már pelenkázni kell, és csak segítséggel képes pár lépést megtenni. Zsuzsanna öltözteti és eteti. Hét évvel ezelőtt a szakértői bizottság 80 százalékos rokkantnak minősítette az édesanyát, ezért Zsuzsannának kiemelt támogatás, nettó 73 980 forint jár a gondozásért. Zsuzsanna korábban cukrászként dolgozott, és gyógymasszőri végzettsége is van. Anyagilag nagyon nehéz helyzetbe került, és teljesen egyedül maradt az ápolás miatt. Ő is a négy fal között éli az életét, és néha ugyan 2-3 órára leváltja a testvére, de ahogy mások, lelkileg és idegileg ő is belerokkant az évek óta tartó ápolásba. Kétszer volt már burnout szindrómája, ami fizikai-, érzelmi-, mentális kimerülést jelent. Azt mondja, ez tipikus ápoló betegség, de magas vérnyomás, cukorbetegség, ízületi problémák is kialakultak nála.

Éva 2015. január óta ápolja 80 éves demens, cukor- és mozgásszervi betegségekkel küzdő édesanyját. Ő 58 éves, korábban fogászati asszisztens volt. Édesanyja egyedül nem tud levetkőzi, fürdetni kell, kezeit nem tudja megemelni, és a lábait sem használja. Ha orvoshoz kell vinni, Éva segítséget kér – természetesen pénzért –, hiszen a ház 10 lépcsőfokán egyedül nem tudná levinni édesanyját. Jogosítványa nincs, ezért egy sofőrnek is fizetnie kell. Az édesanya nyugdíja 130 ezer forint, amit kiegészít a 32 ezer fogyatékossági támogatás. Éva nettó 61 ezer forintot kap az államtól az ápolásért. A lakást csak annyi időre hagyja el, míg leszalad a boltba. Két felnőtt gyereke van, ha szükséges, ők segítenek.

Edit tavaly óta kap ápolási díjat, ő demens férjét gondozza havi nettó 41 ezer forintért. Ő 62 éves, három éve és 7 hónapja van a nyugdíjig, úgy fogalmazott: már vágja a centiket. A Nők40 program nem megoldás neki, mert volt olyan munkahelye, ahol nem jelentették be, így nincsenek meg a szükséges évek. Az utóbbi években férjével vezettek egy közös céget, a demencia első jele az volt, amikor a férfi dühöngött, ha valami nem úgy történt, ahogy ő akarta. Ez a viselkedése most is gondot okoz. Egyelőre rövid távú emlékezetkiesése van, ami azért veszélyes, mert mindent elfelejt. Edit a bevásárlás idejére sem hagyhatja magára, mert a férfi párt perc alatt elfelejti, hova ment a felesége, és a keresésére indul. Ám sem a boltot sem találja meg, sem a hazavezető utat.