Varga Dóra;

2023-03-06 10:21:00

Tovább nőtt a feketefoglalkoztatás, a bejelentés nélküli munkavállalók több mint fele az építőiparban dolgozik

Minden hatodik ellenőrzött munkavállalót bejelentés nélkül dolgoztattak tavaly. A hatóság szerint jól választanak célpontot, valójában a cégek okkal bízhatnak a vizsgálatok elmaradásában.

„A jól elvégzett munkádért cserébe a versenyképes fizetés mellett számos juttatásokban (sic!) részesülsz, mint pl. teljes jövedelemmel bejelentett munkaviszony” – ezzel a kecsegtetőnek szánt ajánlattal keresi leendő dolgozóit egy építőipari cég. Az álláshirdetést a Vasas Szakszervezeti Szövetség szúrta ki, felhívva a figyelmet: még mindig vannak munkáltatók, amelyek szerint pluszjuttatás a törvényi kötelezettség, és ezt nem is rejtik véka alá.

Az ominózus álláshirdetésben persze ténylegesen pluszjuttatásnak tekinthető ígéretek is szerepelnek - melegétkezés, munkába járás támogatása, céges telefon és laptop -, és legalább bejelentik a munkavállalót. A munkáltatók egy jelentős része viszont úgy igyekszik költségeit minimalizálni, hogy nem jelenti be, vagy nem teljes összegre a dolgozóit. A növekvő infláció és az egyes szektorokban még mindig jelen lévő munkaerőhiány kikényszerítette béremelések ugyanis még magasabb adóterheket jelentenek. A munkavállalók egy része is belemegy a játékba, mert így több marad a zsebben.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése szerint

Ez az elmúlt 12 év második legrosszabb eredménye, ennél csak 2019-ben bukkantak hajszálnyival nagyobb arányban – 17,51 százalékban – bejelentés nélkül dolgoztatott munkavállalókra. Annak ellenére történt ez így, hogy tavaly ellenőrizték a legkevesebb, alig 47 ezer dolgozót. Összehasonlításként: 2011-ben még csaknem 200 ezer munkavállaló munkaügyi jogviszonyát vizsgálta meg a hatóság.

A minisztériumi jelentés szerint a találati arány növekedésének oka, hogy a hatósági ellenőrzések jelentős többsége olyan munkahelyekre irányul, ahol ténylegesen megsértik a munkavállalók jogait. Vagyis hatékonyan történik az ellenőrzési célpontok kiválasztása, a feketefoglalkoztatás feltárása – állítják. Ennek ellenére valódi változást nem lehet kimutatni a feketemunkával különösen sújtott területeken. Továbbra is az építőiparban dolgoztatják a legtöbb embert feketén: az ágazatban tevékenykedik a bejelentés nélküli munkavállalók több mint fele.

A 4148 építőipari feketemunkás épp csak háromtucatnyival kevesebb, mint 2021-ben, a szektoron belüli arányokat nézve pedig továbbra is minden harmadik ellenőrzött építőipari munkavállaló bejelentés nélkül dolgozott tavaly.

A legnagyobb arányú fekete foglalkoztatás a lakosság közvetlen megrendelésére készülő lakásépítéseknél és lakóingatlan-felújításoknál tapasztalható, és ezt az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) szerint elsősorban a nagyszámú, írásos szerződés nélküli munkavégzés teszi lehetővé. Számításaik alapján

A jelenség ugyanakkor a tisztességes vállalkozók versenyhelyzetét is rontja, miközben nagy kockázatot hordoz magában a megrendelő és kivitelező számára egyaránt – véli a szakszövetség.

Nem csak az építőiparban okoz persze problémát a feketefoglalkoztatás. Sőt, míg itt enyhén visszaszorult a jelenség, addig több ágazatban – a feldolgozóiparban, a személy- és vagyonvédelemben, a kereskedelemben, a vendéglátásban – több bejelentés nélkül foglalkoztatott dolgozót füleltek le. Bár a feldolgozóiparban nem számít tipikus jogsértésnek a fekete munka,

A gépiparban pedig 1 százalékról 2,4 százalékra ugrott a feketemunkások aránya. A személy- és vagyonvédelem ágazatban ellenőrzött dolgozók negyede dolgozott feketén, ami szintén növekedés az egy évvel korábbi 22 százalékhoz képest. A kereskedelemben majdnem minden tizedik munkavállaló dolgozott feketén, szemben a 2021. évi 7,7 százalékkal. A vendéglátásban dolgozók 17,36 százaléka nem volt bejelentve; egy évvel korábban itt is alacsonyabb, 15,53 százalék volt a hatóság találati aránya. A vendéglátás az ágazatok között is egyre nagyobb szeletet hasít ki a feketefoglalkoztatásból: tavaly már a bejelentés nélkül dolgozók 11 százalékát adta a szektor, míg 2021-ben még csak 8 százalékát.