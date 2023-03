P. Zs.;

Egy hónap alatt mintegy 30 milliárd forinttal nőtt az állami fenntartású intézmények adóssága

A kifizetetlen energiaszámlákat jóval meghaladja a mindennapi beszállítókkal szembeni elmaradás.

Januárban, egyetlen hónap alatt 29,5 milliárd forinttal 44 milliárd forintra emelkedett a költségvetési intézmények lejárt tartozása, ennyivel tartoznak a beszállítóknak. A lejárt adósság közel fele 21,5 milliárd forint az egészségügyi intézményeknél keletkezett. A mintegy 30 milliárd forintos egyhavi ugrás minden idők második legrosszabb adata, ami arra utal, hogy a decemberi költségvetési konszolidáció után újra gyorsan emelkednek a ki nem fizetett számlák. A január amúgy sem volt egy fáklyás menet a költségvetés számára: az első hónapban rögtön 144 milliárd forintos hiány keletkezett, holott az év első két hónapjában még rendre többlettel tud gazdálkodni a költségvetés.

Ezt jól példázza, hogy a legnagyobb mértékben, 3 milliárd forinttal a a Közbeszerzési és Ellátási Igazgatóság lejárt tartozásai nőttek. Ez a költségvetési intézmény bonyolítja a központosított beszerzéseket. A Magyar Államkincstár soha nem közöl részleteket a konkrét tartozások ügyében, így nem lehet tudni, hogy a nemfizetés mögött elszámolási vita, más technikai ok vagy likviditás-menedzsment megfontolások (magyarán nincs fedezet) húzódnak meg. Ezt követően helyreáll a „rend” és jönnek a kórházak: a Szent Borbála Kórház 1,5, a MH Egészségügyi Központ – vagyis a Honvédkórház 1,3 milliárd forinttal növelte kifizetetlen adósságait. A Készenléti Rendőrség tartozásai januárban 787 millió forinttal nőttek és a Budapesti Műszaki Egyetem is 767 millió számlákat nem tudott kifizetni, így a lejárt adóssága megközelítette az egy milliárd forintot. Látványosan nőtt az egyes tankerületek tartozása is, így ha szűkíteni akarjuk, hogy mely szféra küzd fizetési gondokkal, akkor az az egészségügy mellett, a rendőrség és a közoktatás. Alapvető szabály, hogy egy hónap folyamataiból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de az az elmúlt években is ezek a közintézmények szerepeltek rendre a nem fizetők listája élén, vagyis a finanszírozási problémák állandóak.

Mind a magas januári hiány, mind a közintézmények hirtelen megugró adóssága arra utal, hogy nincs rendben a 2023-as költségvetés – nem véletlen, hogy a parlament jelenleg is tárgyalja annak módosítását. A gondot csak kisebb részben okozzák a az elszaladt energiaárak, ugyanis a 44 milliárdos adósságból „csak” 15,5 milliárdot tesz ki a közüzemi tartozás. A fő probléma az alulfinanszírozás, ugyanis a közintézmények már az alapvető beszállítókat sem tudják kifizetni, így például az áruszállítóknak 23 milliárd forinttal tartoznak a közintézmények.