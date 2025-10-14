Egy nem működő zuhany, túl kevés mosógép – Nagyszerű érvekkel akarja bezárni Sára Botond az Iványi-féle hajléktalanellátó intézményeket

Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került. A szintén kifogásolt 300 millió forintos közüzemi tartozás és az egyéb adósságok egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.