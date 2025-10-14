Őrsi Gergely polgármester szerint több év után szerda délelőtt vehetik ismét birtokba az önkormányzat tulajdonát, de úgy tűnik, hogy a pénzükhöz csak peres úton juthatnak hozzá.
Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került. A szintén kifogásolt 300 millió forintos közüzemi tartozás és az egyéb adósságok egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.
Pénzügyi problémák nem merülhetnek fel, elvileg képes lenne kfizetni az összeget a szervezet.
Hosszú évek óta tartó rövidülés után márciusban nőni kezdett a KHR-ben nyilvántartott lakossági mulasztások száma.
Az előrejelzések szerint az év végéig még brutális hiánynövekedés várható.
Egyetlen reményük, hogy elfogadják részletfizetési kérelmüket.
Augusztus végén a Népszava írt arról, hogy július végén 79,5 milliárd forint volt a költségvetési intézmények kifizetetlen és lejárt tartozása. A legnagyobb adós a Készenléti Rendőrség lett.
Adós büntet adóst.
Lázár János kiakadt, amiért az önkormányzatok tartoznak a Volánnak. Ezt követően született meg a drákóinak számító lépés.
Nem került beljebb, hogy megtudja, pontosan miért tartozik a város az állam legnagyobb közlekedési cégének.
Júniusban ugyan újabb adósságrendezésen eshettek át a kórházak, ezzel együtt még mindig 79,9 milliárd forintra rúg a költségvetési intézmények lejárt és kifizetetlen adóssága, amivel jellemzően cégeknek, beszállítóknak tartoznak – derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) féléves adataiból.
A szakszervezet közleményében írtakat határozottan cáfoljuk - reagált a cikk megjelenése után a MÁV. Lázár János tárcája ugyanakkor azt közölte, hogy a miniszter utasítást adott arra, hogy a MÁV Zrt. az elvégzett túlmunka után jogosan járó juttatásokat haladéktalanul fizesse meg a munkavállalók részére.
A Transport for London leszögezte, akár a hágai Nemzetközi Bíróságig is hajlandó elmenni, hogy behajtsa az elmaradásokat. A legtöbb pénzzel az Egyesült Államok tartozik.
A tartozásállomány növekedése aggasztóan gyors: egy hónap alatt 20,7 milliárd forinttal, december óta pedig 68 milliárd forinttal nőtt. Az 559 költségvetési intézményből 285-nek van tartozása.
Lakatos Oszkár „koncepciós eljárásban hozott politikai döntésnek” minősítette az ítéletet, amelynek célja az Országos Roma Önkormányzat „teljes bedöntése”.
Egész Európát érintő acélipari válság van kibontakozóban az indiai tulajdonos cégeinél. A tünetek mindenütt ugyanazok: fémgyártás nincs, és már a beszállítóknak sem fizetnek.
Színen marad az adósságdráma.
Körülbelül 60 millió euróról van szó, amelyet a magyar kabinet az orosz-ukrán háborúra hivatkozva nem fizetett ki.
Az állami támogatások elmaradása miatt 250–300 millió forintos tartozást halmozott fel az Országos Roma Önkormányzat. A Belügyminisztérium ezen kívül több mint 1 milliárd forint megfizetését is követeli.
Az ellenőrök a pénzügyi források „megfelelő felhasználását” tartják szemmel.
A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónő Wladár Sándor szövetségi elnöknek szólt vissza.
Elviselhetetlen terhet jelent a hitelezés a cégeknek, vészforgatókönyvvel próbálnak túlélni.
Az egyházpolitikáért is felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes egészen más adatokkal rendelkezik mint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség – derült ki a DK-s Arató Gergely kérdéseire adott válaszokból. A hajléktalanokat ellátó, szegény gyermekeket oktató egyháznak azt ajánlotta, adósságaik rendezésére kérjenek részletfizetést.
Az NB I-es klubot egyik volt labdarúgója nyomta fel a nemzetközi szövetségnél elszámolási vitájuk miatt. A borsodi csapat szerint az MLSZ is hibás, mert a magyar szövetség által megkövetelt szerződés szerint az ügyben magyar bíróság dönthetne csak.
A kifizetetlen energiaszámlákat jóval meghaladja a mindennapi beszállítókkal szembeni elmaradás.
Sokkal tartoznak a kormányhivatalok, a rendőrségek és a NAV is.
Az állami intézmények lejárt adóssága soha nem látott növekedés után most körülbelül 80 milliárd forintra rúg. Egyre gyakoribb, hogy a beszállítóikat sem fizetik ki. Az adóhivatalon például hárommilliárdot követelnek a beszállítók.
Tovább bővül azon kormányzati intézményi kör, amelyek nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A helyzet várhatóan romlik a következő hónapokban.