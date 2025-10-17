A magyar társadalom jelentős része bizalmatlanul tekint az állami intézményekre.
Az előrejelzések szerint az év végéig még brutális hiánynövekedés várható.
A vonalvezetőben lényegében mindent szabályoztak a legapróbb részletig.
A Készenléti Rendőrséget követi a nemfizetők sorában az Országos-, majd a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Júniusban ugyan újabb adósságrendezésen eshettek át a kórházak, ezzel együtt még mindig 79,9 milliárd forintra rúg a költségvetési intézmények lejárt és kifizetetlen adóssága, amivel jellemzően cégeknek, beszállítóknak tartoznak – derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) féléves adataiból.
A tartozásállomány növekedése aggasztóan gyors: egy hónap alatt 20,7 milliárd forinttal, december óta pedig 68 milliárd forinttal nőtt. Az 559 költségvetési intézményből 285-nek van tartozása.
A kifizetetlen energiaszámlákat jóval meghaladja a mindennapi beszállítókkal szembeni elmaradás.
Egy rendeletre hivatkoznak, a Kárpátalja hetilap azonban úgy tudja, a Munkácsi Kistérségi Tanács nem fogadott el ilyen rendeletet, amely ráadásul magasabb szintű jogszabályokba ütközne.
Sokkal tartoznak a kormányhivatalok, a rendőrségek és a NAV is.
Az állami intézmények lejárt adóssága soha nem látott növekedés után most körülbelül 80 milliárd forintra rúg. Egyre gyakoribb, hogy a beszállítóikat sem fizetik ki. Az adóhivatalon például hárommilliárdot követelnek a beszállítók.
Tovább bővül azon kormányzati intézményi kör, amelyek nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A helyzet várhatóan romlik a következő hónapokban.
Csütörtökön döntenek a megszorításokról, mert a fideszes polgármester szerint ebben a helyzetben nincs helye taktikázásnak.
Ha az Orbán-kormány kész bármibe beavatkozni a veszélyhelyzetre hivatkozva, az állami tulajdonban lévő MVM-et is rákényszeríthetné az önkormányzatoknak elviselhető árképzésre - véli az MKKSZ elnöke.
Közeledik az Alaptörvény tíz éves szülinapja, ennek megfelelően intézkedett a kabinet.
Kilenc év alatt több mint duplájára, 523 ezerre nőtt a központi költségvetési szerveknél dolgozók száma. A kormányzat erőteljesen központosít.
Egyetlen hónap alatt 10,5 milliárd forinttal nőtt a költségvetési szervek lejárt tartozása. Ilyen mértékű ugrásra hat éve nem volt példa. A teljes tartozás a 70 milliárdhoz közelít.
A szabályok felülvizsgálatát javasolja az igazságügyi bizottság KDNP-s elnöke.
Február végén a kórházak, rendelők adóssága összesen 23,1 milliárd forint volt, 5,3 milliárddal nagyobb, mint január végén.
Az egészségügyi államtitkárság épületében biztonságos a munkavégzés, de a tervezett felújításnál vigyázni kell majd, mert az alsó szintek műszaki területein minimális azbeszt van a levegőben.
A Demokratikus Koalíció (DK) felszólítja az ország polgármestereit arra, hogy az extrém hidegben nyissák meg a fűtött közintézményeket a rászoruló emberek, a hajléktalanok előtt.
A magyar nyelvhasználat korlátozását célzó törvénytervezetet terjesztett be hétfőn a bukaresti parlamentben Bogdan Diaconu, az Egyesült Románia Párt (PRU) alapítója, aki a kormányzó Szociáldemokrata Pártból (PSD) való tavalyi kilépése óta független képviselőként politizál.
Az MSZP elnöke szerint a kormány felelőssége, hogy helyreállítsa a közintézmények iránti állampolgári bizalmat.