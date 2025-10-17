Az 581 költségvetési intézményből már 460-nak van lejárt adóssága, eladósodott az adóhivatal is

Az állami intézmények lejárt adóssága soha nem látott növekedés után most körülbelül 80 milliárd forintra rúg. Egyre gyakoribb, hogy a beszállítóikat sem fizetik ki. Az adóhivatalon például hárommilliárdot követelnek a beszállítók.