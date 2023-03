Doros Judit;

Debrecen;petíció;aláírásgyűjtés;akkumulátorgyár;

2023-03-07 12:44:00

Akkugyárak: a propaganda már dolgozik

Politikai porhintés, amikor a debreceni polgármester arról beszél, számít neki a helyiek véleménye, akarata – állítják helyi ellenzéki képviselők.

– Enyhén szólva is különös, hogy miközben Papp László, Debrecen fideszes polgármestere arról beszél, hogy minden fontos kérdésben érvényesülnie kell a debreceniek akaratának, addig figyelmen kívül hagyja, hogy egy nemrég napvilágot látott közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek kétharmada elutasítja a város déli ipartelepén épülő akkumulátorgyárat. Ugyanez az „álságos propaganda” érvényesül, amikor a városvezető azt hangsúlyozza, hogy nyugodtan lehet népszavazást kezdeményezni a beruházás ügyében, miközben a helyi választási bizottság mind a Momentum, mind a Mi Hazánk, mind pedig egy magánszemély ezzel kapcsolatos népszavazási kérdését „elkaszálja” – így reagáltak debreceni ellenzéki képviselők lapunknak arra az Indexen megjelent interjúra, amelyben Papp László debreceni polgármester számos érvet hoz fel az épülő kínai beruházás mellett.

Arra is utalt, hogy nem debreceniek vagy mikepércsiek, hanem más városokból érkezett politikai szereplők befolyásolják az ottani közhangulatot.

Részben ezekre a korábban már a kormánymédiában is megjelent felvetésekre reflektált Mándi László, a Momentum helyi önkormányzati képviselője azon a hétvégi debreceni tüntetésen, amelyet az épülő akkumulátorgyár ellen szerveztek. Ő azt hangsúlyozta, dühös, amiért „áldebreceninek” nevezik a gyár ellen felszólalókat, s dühös, amiért eleve eldöntött kérdésként kezelik a beruházást, s csak „eljátsszák” az arról szóló társadalmi vitát. Azt ígérte, megtámadják a népszavazási kezdeményezésüket elutasító helyi választási bizottsági határozatot.

Szabó Bence, a Momentum másik hely önkormányzati képviselője lapunknak arról beszélt: politikai szándék sejlik fel akkor, amikor a helyi választási bizottság novemberben még szabad utat ad az LMP népszavazási kérdésének akkumulátorgyár-ügyben (később az aláírásgyűjtéseket a párt nem kezdte meg - a szerk.), majd pár hónappal később, amikor a Momentum szinte szóról szóra ugyanazt a kérdést adja be, csak a víz felhasználásával kapcsolatos mennyiségi adatot változtatja meg, a helyi választási bizottság már arra hivatkozva utasítja el a népszavazás lehetőségét, hogy nem tudja értelmezni a kérdést.

A szocialista önkormányzati képviselő, Madarasi István szerint minden jel arra mutat, hogy a városvezetés a debreceniek akarata ellenére is kitapossa az utat az akkumulátorgyárnak, ezért is tartozik a politikai porhintés kategóriájába, amikor a polgármester arról beszél, számít neki a helyiek véleménye, akarata. Hozzátette: hiába folyik be netán több pénz a városhoz iparűzési adóból, annak jó részét elviszi az infláció, s az adóbevételek növekedése nem jár olyan hozadékkal, amitől a debreceniek esetleg úgy éreznék: kompenzálja őket a település az akkumulátorgyár miatt elszenvedett hátrányokért.

Nincs például olyan felajánlás a város részéről – folytatta –, hogy ingyenessé teszik a tömegközlekedést, vagy hogy ha már itt az akkumulátorgyár, akkor minden elektromos autó díj nélkül parkolhat, netán az így befolyt adóforintokból olyan töltőállomásokat állítanak fel, ami olcsóbbá teszi az ilyen autókkal való közlekedést. Szerinte a túlzott iparosodás nem tesz jót Debrecennek, a város elérte kapacitása határait.

– Az óvodák, iskolák, orvosi rendelők, közlekedés, élelmiszer ellátás, kulturális szolgáltatás erre a méretre van tervezve, ha ide bekerül még a BMW és az akkumulátor-gyár, illetve a további üzemek miatt további 10-15 ezer munkavállaló – és azok családtagjai –, azt mindenképpen negatív irányban érzi meg a település. Ráadásul – tette hozzá – érdemes felidézni azt is, hogy miközben úgymond XXI. századi technológiával működő gyárak települnének ide, addig Debrecenben még ma is 50 és 100 közé tehető azon utcák sora, amelyeknek nincs szilárd burkolatuk, vagyis buckás földutakon kénytelenek közlekedni az emberek.