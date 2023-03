Patthy Loránd;

Arany székek, arany asztal, arany csillár, 7000 négyzetméteres fürdőkomplexum - hosszú képsorozat szivárgott ki Putyin megalomán palotájáról

Korábban Alekszej Navalnij megmérgezett, majd bebörtönzött orosz ellenzéki vezető csapata, az általa alapított Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványa (FBK) tárta fel azt a minden elemi jó ízléstől elrugaszkodott, totálisan megalomán palotát, ahol állítólag Vlagyimir Putyin orosz diktátor lakik 39 éves szeretőjével, Alina Kabajevával, valamint közös gyermekeikkel.

A történet újdonsága, hogy a palotának most a belsejéről is kiszivárogott több fotó - szúrta ki a 444. Pontosabban csak az egyik palota belsejéről, ugyanis kritikusai szerint Vlagyimir Putyin számos egyéb mellett három hatalmas luxusingatlant is birtokol, amelyekben gyakrabban szokott időzni. Közülük most a Valdaji tónál állót ismerhette meg bővebben a nagyérdemű - ez körülbelül Moszkva és Szentpétervár között található félúton.

A palotához speciális vasútállomásokon keresztül lehet eljutni, ami különösebben nagy meglepetést nem okoz annak fényében, hogy Putyin köztudomásúlag privát, páncélozott vonatával szokta járni az orosz vidéket, ugyanis az Ukrajna ellen háborút indító elnök minden jel szerint nagyon kényes a saját biztonságára. Ezekről a vasútállomásokról a tényfeltárók légifotókat és műholdas felvételeket tettek közzé. Igaz, mellettük azért helikopterrel is le lehet szállni, biztos ami biztos.

Persze "illetéktelenek" érkezése esetén őrök hada hessegeti el a bámészkodókat, pedig a feltételezések szerint lenne mit megnézni ott: nemrégiben ugyanis építettek egy új tornyot, a Kreml-kritikus orosz tényfeltárók szerint Alina Kabajeva és a Putyinnal közös gyermekei számára. Ennek ellenére az egyik építkezésben résztvevő szakember révén kiszivárgott beltéri képek így is több, mint beszédesek: a szobák kinézete nem csak hogy cári időket idéz, de bizonyos helyiségekben a szinte kivétel nélkül színaranyból készült bútorok olyan szintű megalomán giccsparádéról tesznek tanúbizonyságot, ami néhol már egyenesen ízléstelen. A Navalnij-féle tényfeltáró csapat jóvoltából itt tekinthető meg egy jó hosszú képsorozat arról, mire is költötték az orosz közpénzt. Egy kisebb összefoglalót itt is olvashat.

A palota a szó szoros értelmében tele van arany berakású bútorokkal: arany asztal, arany vízcap, aranyozott tükör, arany csillár, egy-egy szoba szinte teljes egészében arannyal van borítva, a lakók és a bizonyosan illusztris vendégek a hátsó felüket is színarany székekre helyezik le ezekben a helyiségekben. A kiszivárgott fotók közül jóformán csak a medencés-jacuzzis helyiséget ábrázoló képez valamiféle változatosságot, legalábbis ott a tervezők azért más anyagot is ismertek a periódusos rendszerben Au vegyjellel ismert elem mellett. A palota mellett gyakorlatilag egy komplett, privát kisvárost is berendeztek, kunyhókkal, éttermekkel, tornyokkal.

A Navalnij-féle oknyomozó csapat megjegyzi, hogy a palotáról készült légifotók még évekkel ezelőtt készültek, és a Kremlben minden bizonnyal megneszeltek valamit, azóta ugyanis komplett fegyverarzenállal, valamint légvédelmi rakétarendszerrel felügyelik a palota környékét. Persze ezeket az eszközöket akár még Putyin személyes játékszereinek is tekinthetnénk, azt viszont már kevésbé nézhetjük ki, hogy a 70 éves despotának személyesen lenne szüksége például egy 7000 négyzetméteren elterülő vízicsúszdás fürdőkomplexumra és játszótérre, így Navalnijék, és a Projekt nevű orosz tényfeltáró csoport egyebek közt ebből feltételezik, hogy ott valójában Putyin szeretője és tőle született gyermekei laknak (ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy az orosz elnök 2014-ben vált el feleségétől, Ljudmila Putyinától, azóta pedig hivatalosan "szingli").

A tényfeltárók feltételezését az is erősíti, hogy ellenőrizték Alina Kabajeva baráti körét: öt konkrét nőről van szó, akikkel a despota feltételezett szeretője rendszeresen közös fotón szerepel és azon túl, hogy kivétel nélkül Vlagyimir Putyinhoz közeli érdekeltségekben tevékenykednek, meglehetősen gyakran utaztak "közvonattal" az említett palotához közeli vasútállomásokra az elmúlt években. Akárcsak a nő húga és édesanyja, valamint 2017 tavaszáig maga Kabajeva is (aki azóta akár Putyin páncélvonatjával is utazhat ugye).

Egy másik, az orosz elnöknek tulajdonított, Fekete-tengeri palotájáról már korábban hasonló információk láttak napvilágot: a nem messze Gelendzsik városától található épületkomplexum értékét tavalyelőtt, az ügy kirobbanásakor mintegy 100 milliárd rubelre, átszámítva közel 397 milliárd forintra becsülték. A 68 hektáros területen álló háromemeletes Fekete-tengeri palota 17 ezer 700 négyzetméteren terül el és 7000 hektáros, erdőborította földterület veszi körül. A szinte "alapvetésnek" mondható úszómedencén, gyógyfürdőn és törökfürdőn kívül egyebek között privát mozi, borospince, osztrigafarm, kaszinó, tucatnyi vendégszoba és egy 260 négyzetméteres fő hálószoba is tartozik az ingatlanhoz.

Vlagyimir Putyin és a Kreml persze tagadja, hogy az orosz diktátornak bármi köze lenne a jelzett ingatlanbirodalomhoz, azonban amikor Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivőt még 2021-ben megkérdezték, hogy ezesetben kié a gelendzsiki palota, azt felelte, hogy "nem lenne korrekt" megnevezni őket a Kreml részéről, a palota "egy vagy több vállalkozó" tulajdonát képezi.

Amennyiben további részletek érdeklik az orosz despota és feltételezett, 39 éves szeretője fényűző életéről és a Valdaji tónál álldogáló palotáról, ebből a videóból tudhat meg többet.

A Fekete-tengeri Putyin-birtokot pedig itt mutatta be részletesen Alekszej Navalnij korábban.