2023-03-08 09:10:00

Végre csökkent az infláció egy kicsit, de az élelmiszerek még mindig drágulnak

A januári 25,7 százalékról 25,4 százalékra esett vissza februárban a drágulás üteme. Ez megfelel a várakozásoknak. Oka az enyhe tél.

Láthattunk az inflációs hullám tetejét januárban, ugyanis februárban 25,4 százalékra csökkent a 12 havi áremelkedés üteme - jelentette a KSH. Az elemzők átlagosan épp ekkora inflációt vártak, de volt olyan elemző, aki már most 25 százalék alá várta a pénzromlás ütemét. Vagyis a jó hír az, hogy megkezdődött a platózás, ám az enyhe csökkenés nem segíti az a jegybanki kamatcsökkentést elindítását – ehhez még nagy valószínűséggel egy jó márciusi adatra is szükség lesz.

A fogyasztói árak egy hónap alatt 0,8 százalékkal emelkedtek, ami viszont kifejezetten jó hír,

A nyugdíjasokat továbbra is átlagnál jobban sújtja az infláció, az idősek vásárlói kosarának ára egy év alatt 26,9 százalékkal emelkedett.

Az áremelkedést még mindig az élelmiszer- és energiaárak húzzák. Az élelmiszerek árak februárban átlagosan 43,3 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban – ez némi csökkenés a januári 44 százalékhoz képest. Leginkább a tojás (79,2%), a tejtermékek (76,2%), a vaj és vajkrém (75,1%), a sajt (72,1%), a kenyér (71,1%) drágult. A háztartási energia 49,0%-kal drágult. Ezen belül a vezetékes gáz ára 78,4, a tűzifáé 59,5, a palackos gázé 52,0, az elektromos energiáé 27,6 százalékkal nőtt. A szolgáltatások díja 11,6 százalékkal emelkedett, ezen belül a taxi 33,2, az autópályadíj, gépkocsikölcsönzés, parkolás 27,7, a sport- és múzeumi belépők 27,1, a járműjavítás és -karbantartás 24,7, a belföldi üdülés 23,8, a lakásjavítás és -karbantartás 22 százalékkal került többe.

Januárhoz képest a fogyasztói árak átlagosan 0,8 százalékkal nőttek. Ezen belül Az élelmiszerek 1,7 százalékkal drágultak, az idényáras élelmiszerek (burgonya, friss zöldség, friss hazai és déligyümölcs) 6,4, a kávé 6,1, a gyümölcs- és zöldséglé 3,0, az alkoholmentes üdítőitalok 2,9, a munkahelyi étkezés 2,2, az éttermi étkezés 1,9, a kenyér 1,3, a csokoládé, kakaó 1,2 százalékkal drágultak. A margarin 2,2, a sertéshús 0,6, a baromfihús 0,5 százalékkal olcsóbb lett.

A szolgáltatások ára átlagosan 1,0 százalékkal nőtt, ezen belül a járműjavítás és -karbantartás 2,5, a sport- és múzeumi belépők 2,3, a belföldi üdülés 1,9, a testápolási szolgáltatások 1,6 százalékkal drágultak. Januárban a szolgáltatások ára egyetlen hónap alatt 2,4 százalékkal emelkedett, ehhez képest a februári 1 százalékos növekedés kellemes meglepetés. Mind az elemzőket, de a jegybanki szakértőket meglepte a szolgáltatások árának januári gyors emelkedése és a jegybank is attól tartott, hogy itt esetleg egy új infláció hajtóerő léphet be a képletbe. Egy hónap alapján nem lehet messzemenő következeteseket levonni – de az adat arra utal, hogy talán nem lesz tartós a szolgáltatások éremelkedése – mondjuk erre a csökkenő lakossági kereslet nem is ad túl nagy teret.

a második félévben gyorsulhat fel az infláció csökkenése. Az elemzők többsége szerint az év végére egy számjegyű vagyis 10 százalék alatti drágulást vár. Varga Mihály pénzügyminiszter a napokban egy NER-rendezvényen arról beszélt, hogy az év végére vagyis decemberre a tárca 9,2 százalékos inflációt vár - a piaci elemzők ennél egy kicsit optimistábbak.