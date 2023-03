Varga Péter;

interjú;zene;Fischer Iván;Budapesti Fesztiválzenekar;

2023-03-10 10:39:00

Fischer Iván: A zene nem verseny, senkit nem kell legyőzni

Idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ). Fischer Ivánt, az egyik alapítót, a zeneigazgatót kérdeztük arról, honnan jött, hol van most, hová tart az együttes.

Negyvenedik, jubileumi évadára készül a Fesztiválzenekar. Fontos dátum a zenekar életében a megalakulás 1983-ban, az 1992-es „Budapestivé” válás és a 2000-es „szabadúszó zenekarrá” válás. Ez utóbbiakkal kapcsolatban és máskor is sokat lehetett olvasni a zenekar finanszírozási, pénzügyi gondjairól, de én most arra vagyok kíváncsi, vajon melyik az a – mondjuk – három dátum, időszak az együttes életében, amelyek a művészi életében, fejlődésében voltak fontos események, jelentettek akár fordulópontot is?

Valóban, a zenekarnak van egy igazi fejlődése, és vannak mérföldkövek is, ezt a zenekar és a közönség is érzi. Az, hogy a sajtóban a fenntartásról volt leggyakrabban szó, inkább az újságírók érdeklődése miatt alakult így. Most örülök, hogy végre másról is beszélhetek, köszönöm. Három korszakot említenék: az első korszakban, a nyolcvanas években az kötött le minket, hogy csináljunk egy jó zenekart. Rengeteget próbáltunk ezekben az első években. 1992-től a Főváros zenekara lettünk, és azt az új célt tűztük ki, hogy Budapesten mindegyik generáció és érdeklődési kör számára nekik megfelelő koncerteket biztosítsunk. Így értettük a feladatot. A kisgyerekek jöhettek a Kakaókoncertekre, a ritkaságokat kedvelők Kocsis Zoli Kávékoncertjeire, a barokk zene rajongói a Vármegyeházán rendezett fesztiválra, miközben a nagyzenekari koncerteket kétszer, majd háromszor megismételtük, így létrehozva a nemzetközi nagyzenekarokhoz hasonló bérleti rendszert és törzsközönséget. Ezután, 2010 körül korszakot váltottunk, és elkezdtük a szélesebb társadalom szolgálatát, mi ezeket Közösségi Heteknek hívjuk. Ezeken a heteken kimegyünk a koncerttermekből és iskolákban, templomokban, vidéki zsinagógákban, idősotthonokban adunk ingyenes koncerteket. Néhány ilyen hétre van lehetőségünk, mert közben leköti a zenekar kapacitását a külföldi turnék sora és a hazai koncerttermi tevékenység. Említhetném mérföldkőként az operák beindítását is: 2011 óta nyolc színpadi operaprodukciót hoztunk létre.

Kezdetben a célt könnyű volt meghatározni: jobbnak lenni, mint az akkori legjobbnak tartott magyar zenekarok. Amikor ez sikerült, jöttek a nemzetközi sikerek is. Mi lett a következő kitűzendő cél? Túl azon, hogy még jobbnak lenni, mire helyezte a hangsúlyt? Mi legyen az, amitől egyedülállóvá lesz a zenekar? Repertoár? Egy sajátos nagyzenekari hangzás?

Természetes, hogy minden előadó, minden zenekar jó szeretne lenni. Az, hogy jobb, mint más, már nem egészséges célkitűzés. A zene nem verseny, senkit nem kell legyőzni. A nyolcvanas években a BFZ alakulásakor sok fiatal zenész érzett frusztrációt, úgy látták, hogy a más területeken kiváló magyar zenei életen belül a zenekarok színvonala nem elég jó, lehetne jobb. Ezért sokan csatlakoztak hozzánk hatalmas odaadással, hogy csináljunk valami jobbat. Engem nem ez a cél hajtott, sokkal inkább egy újfajta reformzenekar létrehozása, ami inkább a nemzetközi mezőnyhöz képest mond újat. Én a világ zenekarait konzervatívnak, megkövesedettnek, gépiesnek éreztem, és ez érdekes félreértés volt az alapító tagok között és köztem. Ők a legjobb magyar zenekart akarták létrehozni, nekik az etalon a külföldi élvonal volt, a nagy bécsi, berlini, londoni zenekarok. Én viszont ezeket éreztem zeneileg unalmasnak, hozzájuk képest akartam új módszert bevezetni. Tehát a kérdésre a válaszom, hogy attól lett a BFZ egyedülálló, hogy megvalósította az eredeti álmomat: hogy egy zenekar olyan kreativitással, szabadon, egymásra figyelve és reagálva, olyan átéléssel játsszon, mint például egy vonósnégyes.

Több világhírű zenekart vezényelt, az amszterdami Concertgebouw, a Berlini Filharmonikusok csak egy-két példa, ha velük hasonlítja össze a Fesztiválzenekart amely – a legszigorúbb kritikusok szerint, és a tavalyi Gramophone díj ezt bizonyítja, a közönség szerint is – velük egy ligában játszik, mi teszi mássá?

Ezt az idelátogató vendégzenészek fogalmazzák meg a legjobban. Más a légkör, a stílus, a hozzáállás. A nagy külföldi zenekarok hatalmas súlyt fektetnek a pontosságra, a feladatok lelkiismeretes teljesítésére. A stressz szintje igen magas, mert nem szabad hibázni. A BFZ is igyekszik pontosan játszani, de nem ez a cél. Mi elsősorban élményt szeretnénk átélni és átadni. Tehát a mi előadásunk néha hibásabb, de sokkal átéltebb, felszabadultabb, örömteli, színes, és így jobban megszólaltatja a művek érzelmi, szellemi tartalmát. Ehhez társul, hogy olyan vakmerő dolgokba is belevágunk, amit a külföldi kollégák nem mernének: énekelünk koncerten, folyton változtatjuk az ülésrendünket, lapról játszunk darabokat.

Van saját, egyéni zenei világa a Fesztiválzenekarnak, van egy autentikus barokk együttese is, széles tehát a repertoár. Min van, milyen szerzőkön, műveken a hangsúly?

A repertoárt minden irányban szélesítjük: nem csak Bachig nyúlunk vissza, hanem Monteverdiig. Európai bemutatót tartottunk egy nagy Philip Glass-oratóriumból, koncertjeinken lehet népzenét is hallani. Nyilván vannak kedvenc szerzőink, mint Mozart, Haydn, Mahler, Brahms, Bartók, Dvořák – ők talán a zenekari műsoraink legfontosabb pillérei.

Gyakran játszanak operát is, úgynevezett félig szcenírozott formában, hangversenyteremben. Ez miért fontos? Nem feltétlenül fedi egymást az operai és a hangversenytermi közönség.

Ha megengedi, száműzném a félig szcenírozott kifejezést a szótárból. Ha egy színész feltesz egy kalapot, az már teljesen szcenírozott előadás. Néhány éve létrehoztam a Fischer Iván Operatársulatot, amely a Fesztiválzenekarral karöltve működik. Ezeknek az előadásoknak egyéni stílusa van: a lényeg az integrált, teljesen organikus zenei és színpadi megvalósítás, amely szakít azzal a már szerencsére leszálló ágú gyakorlattal, hogy az opera vizuálisan újító, miközben a hangzása konzervatív. Nem azért vágtam bele az operarendezésbe, mert úgy érzem, mindent jobban tudok, hanem azért, mert meg akartam változtatni a két szakma feladatait. Általában egy karmester úgy érzi: a partitúrát kell megszólaltatnia. Egy rendező viszont azt a célt tűzi ki, hogy az operát modernizálnia kell, közelebb hoznia a mai korhoz. Ettől a skizofrén kettősségtől akartam eltávolodni azzal, hogy egybeforrasztottam a két hivatást. Legyen egy operaelőadás egységesen modern, a hang és a kép fejezze ki ugyanazt.

A közönséggel való viszonya a zenekarnak különleges, lényegében minden elérhető réteget próbál megszólítani, amibe sok minden beletartozik, a gyerekeknek szóló kakaókoncertektől kezdve, az iskolai, idősek otthonában tartott kamarakoncerteken, a fiataloknak szóló Midnight Music-on át a Hősök terei nagy, ingyenes hangversenyekig. Ezek régóta folynak. Látszik a hatás?

A berlini utcán megszólított egy fiatal hölgy hegedűtokkal a hátán. Elmondta, hogy hatéves korában egy Kakaókoncerten döntötte el, hogy hegedülni szeretne, most ide jár főiskolára. Az éjféli koncerteken visszatérő élményem, hogy egy fiatal azt kérdezi: el szeretne jönni egy rendes koncertre is, hol lehet jegyet kapni?

Például az, hogy egy-egy műsorra háromszor is meg tudják tölteni a Bartók Béla Nemzetközi hangversenytermet, ezeknek is köszönhetők? Mennyire általános ez a világban?

A világ vezető zenekarai általában háromszor játsszák el a műsoraikat. Amerikában kísérleteztek néhány évig egy negyedikkel, kedden, a hétfői szünnapjuk után, de mi, vendégművészek addig tiltakoztunk, amíg abbahagyták. Senki nem akart még néhány napot távol lenni otthonról. A világ zeneélete egyhetes egységekben szerveződik: 2-3 próbanap, 3 koncert hétvégén. Sajnos mi nem tudjuk ezt ilyen konzekvensen nyújtani közönségünknek, mert béreljük a Müpát, amit gyakran nem kapunk meg a hétvégi napokra. Nincs saját koncerttermünk, alkalmazkodnunk kell a többi zenekarhoz, más eseményekhez is.

Egyáltalán, mi látszik – és nem csak a hazai zenei életre célzok –, mi lesz a klasszikus zene sorsa? Nem régi a hír, hogy megszüntetnék az osztrák rádió szimfonikus zenekarát.

Különválasztanám a klasszikus zene jövőjét a zenekarok jövőjétől. Már többször elmondtam a nemzetközi sajtóban is: az a zenekar fogja túlélni a következő évtizedeket, amelyik reformokat vezet be, és sokkal szélesebben, hasznosabban szolgálja közönségét. A klasszikus zene jövője miatt azóta nem aggódom, amióta diákként ezt a néhány mondatot hallottam a csodálatos Szabolcsi Bence professzortól: „Kedves Kollégák, nem kell megkongatnunk a vészharangokat. Amikor a Nyugatrómai Birodalom összeomlott, szintén sokan siratták a kultúrát. Pedig még nyolcszáz évet sem kellett várni, máris megszületett Giotto."

Mi volt ez a negyven év röviden összefoglalva?

Egy csodálatos, örömteli turné.

És milyen lesz a következő?

Már dolgozom a Fesztiválzenekar következő korszakának koncepcióján. Új célok lesznek, új feladatok. Nemsokára elmondom a zenekarnak és a nyilvánosságnak is.