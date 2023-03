Á. B.;

NATO;Svédország;Finnország;Republikon Intézet;

2023-03-09 15:26:00

Orosz érdek lehet a NATO-csatlakozás késleltetése a Republikon Intézet kutatása szerint

Miközben továbbra is nagyon magas társadalmi támogatottsága van idehaza a védelmi szövetségnek.

Az orosz-ukrán háború kitörése óta eltelt egy év elég volt arra, hogy a magyar kormány mind az EU, mind a NATO rossz oldalára tudjon kerülni. Az évek óta zajló euroszkeptikus kampány és legújabban a szankcióellenes politika eljuttatták az országot oda, hogy a Magyarországra érkező uniós források is veszélybe kerültek - közölte csütörtökön a Republikon Intézet.

Mint írják, noha az unióval szemben Orbán Viktor régóta feszegeti a határokat, azonban sokkal váratlanabb volt a finn és svéd NATO-csatlakozás blokkolása. Emlékeztetnek, hogy az EU és a NATO is a magyar társadalom széleskörű támogatását élvezi csatlakozásunk óta, az EU népszerűsége az országban sosem esett 70 százalék alá, a NATO-tagságunk pedig még az EU-nál is nagyobb támogatottságot élvez. Sőt, a koronavírusjárvány okozta globalizációellenes hullámvölgyet követően, Ukrajna orosz megszállása óta sokéves csúcson áll a NATO népszerűsége a magyarok körében: a lakosság 84 százaléka támogatja tagságunkat. Tudja ezt a politika is: míg Orbán egyre gyakrabban tesz utalást az EU-ból való kilépésre, a NATO-tagság az ő bevallása szerint is létkérdés Magyarország számára. Azonban felmerül a kérdés, vajon miért érdeke Magyarországnak, hogy blokkolja Finnország és Svédország NATO-csatlakozását.

- hangzik a Republikon Intézet következtetése.