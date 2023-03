nepszava.hu;

polgármester;Gyömrő;Gyenes Levente;Szombathelyi Törvényszék;bűnügyi felügyelet;

2023-03-09 19:15:00

Kiengedték a börtönből, bűnügyi felügyelet alá került Gyömrő polgármestere

A bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt zajló nyomozásnak Gyenes Leventével együtt már 21 gyanúsítottja van.

Megszüntette Gyömrő polgármesterének letartóztatását csütörtökön a Szombathelyi Törvényszék – írja a Magyar Nemzet néven megjelenő kormánypárti lap, amelynek érdeklődésére a bíróság közölte, a költségvetési csalással gyanúsított Gyenes Leventének – végleges végzéssel – elrendelték a házi őrizetnek megfelelő bűnügyi felügyeletét.

Amint arról lapunk is beszámolt a polgármester ellen bűnszervezetben, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt zajlik nyomozás. Gyenes Leventét még tavaly szeptemberben vették őrizetbe, majd öt társával együtt le is tartóztatták. Az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága nyomoz, és a büntetőeljárásnak már huszonegy gyanúsítottja van. A Magyar Nemzet egy másik ügyről is ír, amelyben „egy magánszemély feljelentése után a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást a polgármestersége idején állami finanszírozással telepített, ám a mai napig nem jól működő napelemparkok ügyében”.

A gyömrői polgármestert évekkel ezelőtt a Szegedi Ítélőtábla mondta ki bűnösnek folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt, amiért kilenc hónap, két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, helybenhagyva az elsőfokú ítéletet. Az úgynevezett számlagyáras perben Gyenes hetedrendű vádlott volt. A hatályos jogszabályok szerint a képviselő-testületnek méltatlansági eljárást kellett volna indítania polgármestere ellen, amit Gyenes megelőzve, lemondott, de 2019-ben mindezek ellenére újraválasztották.